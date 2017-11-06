Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114166
ALTIN
157.647
DOLAR
3.8281
STERLİN
5.0351
EURO
4.4405
7 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
7 Kasım 2017 Antalya -...
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
banner468

Karaloğlu 'Yılın Valisi' adayı oldu

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Yılın Valisi' kategorisinde aday gösterildi

Karaloğlu 'Yılın Valisi' adayı oldu

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Yılın Valisi' kategorisinde aday gösterildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:56
Karaloğlu 'Yılın Valisi' adayı oldu
banner404

İSTANBUL Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin halk oylaması başladı. Yılın valisi kategorisinde gösterilen 5 aday arasında Vali Münir Karaloğlu da var. Oylamalar 20 Kasım'da sona erecek. Ödül töreni İstanbul'da 4 Aralık tarihinde yapılacak. Yılın valisi kategorisinde Valisi Münir Karaloğlu'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahinoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Muğla Valisi Esengül Civelek aday gösterildi.
İNTERNET ÜZERİNDEN OYLANACAK
Oylama 'http://anket.altinpalmiye.com' web adreslerinden yapılacak. Her IP'den sadece 1 oylamanın yapılacağı etkinliğin sonuçları 21 Kasım'da açıklanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marka Ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da ağaç katliamına kızdı Erdoğan'a mektup yazdı
Antalya'da ağaç katliamına kızdı Erdoğan'a mektup yazdı
Antalya'da raylı sistem için halk oylaması: Yüzde 97 "evet"
Antalya'da raylı sistem için halk oylaması: Yüzde 97 "evet"
Antalya'da bir garip olay: İlanla evleneceği kişiyi arıyor
Antalya'da bir garip olay: İlanla evleneceği kişiyi arıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim