Karaloğlu 'Yılın Valisi' adayı oldu

İSTANBUL Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin halk oylaması başladı. Yılın valisi kategorisinde gösterilen 5 aday arasında Vali Münir Karaloğlu da var. Oylamalar 20 Kasım'da sona erecek. Ödül töreni İstanbul'da 4 Aralık tarihinde yapılacak. Yılın valisi kategorisinde Valisi Münir Karaloğlu'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahinoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Muğla Valisi Esengül Civelek aday gösterildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN OYLANACAK

Oylama 'http://anket.altinpalmiye.com' web adreslerinden yapılacak. Her IP'den sadece 1 oylamanın yapılacağı etkinliğin sonuçları 21 Kasım'da açıklanacak.