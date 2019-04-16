Karaloğlu: İş dünyası teşviklerden habersiz

ATSO'da Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. ATSO öncülüğündeki zirvede Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, SGK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Tarım ve Onman Bakanlığı ve TÜBİTAK'tan uzmanlar kendi alanlarındaki devlet desteklerini anlattı. Zirvenin açılışı, Vali Münir Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin tarafından yapıldı. Zirvede teşvik ve destek sağlayıcı kamu kurumlarına ait oluşturulan stantlarda da katılımcılara bilgiler verildi.

BİRÇOK KİŞİ DESTEKLERDEN HABERSİZ

Vali Münir Karaloğlu, devletin birçok sektörde sağladığı teşvik ve desteklerden iş insanlarının birçoğunun haberdar olmaması üzerine üç yıl önce başlatılan bu zirvenin gelenekselleştiğini belirtti. Vali Karaloğlu, “Karşılıklı sorunları konuşmaya hem iş insanlarımızın hem de kurumlarımızın ihtiyacı var. Türkiye'nin hedefleri var ve bu hedeflere taşıyacak en önemli şehirler, merkezlerden biri de Antalya. Antalya yarattığı istihdamla, gayrisafi milli hasılayla Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak en önemli merkezlerden biri. Onun için bu şehirde iş insanımıza yardımcı olmak, iş insanımızın önünü açmak, devlet desteklerini iş insanımıza doğru bir şekilde aktarmak kamu görevlileri olarak bizlerin görevi" diye konuştu.

'YENİ İSTİHDAMDA 150 BİNİ GEÇERİZ'

Bugün birçok alanda devletin sağladığı teşvik ve destekler içinde istihdam, ar-ge, tasarım, kredi garanti fonu gibi çok önemli destekler olduğunu kaydeden Karaloğlu, “İstihdamla ilgili son üç yıldır devam eden seferberlik var. 2017 yılında milli istihdam seferberliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmişti. O yılda belli destekler sağlandı. 2017'de Antalya, 186 bin yeni istihdamla İstanbul'dan sonra ikinci olmuştu. Bu nüfusa oranla bakıldığında, aslında Antalya'nın birinci olduğunu gösterir. 2018'de 164 bin yeni istihdam sağladık. Bu sene ise 150 bin sözü verildi ki, biz Antalya'da yeni istihdamın 150 binin üzerine çıkacağını biliyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE SEÇİMSİZ 4.5 YIL VAR'

Son 3-4 yıldır her sene seçim, referandum, seçim şeklinde devam eden zaruri bir sürecin yaşandığını dile getiren Karaloğlu, “Ama 2023'e kadar önümüzde bir seçim görünmüyor. Yolumuza çok daha rahat devam edebileceğimiz 4.5 yıllık bir süre var. Bu süreyi ülke ve şehir olarak iyi kullanmamız gerekir. Reel sorunlara, reel sektörün sorunlarına daha çok eğilerek Türkiye'yi daha çok üreten, refahını daha çok artıran bir ülkeye hep beraber dönüştürmemiz lazım. Ne sadece devlet destekleriyle bir yere varabiliriz, ne de sadece sizin fedakarlıklarınızla bir yere varabiliriz. Mutlaka işbirliklerimizi geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

ÜMİTSİZLİĞE GEREK YOK

Bir taraftan devletin sağladığı destekler, bir taraftan iş insanlarının bilgi, beceri ve fedakarlığını birleştirerek ülkemizi hedeflenen yarınlara hep birlikte taşımak gerektiğine işaret eden Karaloğlu, “Şundan emin olabilirsiniz, ülkemizin geleceği bugünden daha iyi olacak. Hiçbirimizin geleceğiyle ilgili endişe duymasına, ümitsiz olmasına gerek yok. İyi yetişmiş, çalışkan bir insan kaynağımız var. Bilgi, beceri ve tecrübemiz artık bir noktaya geldi. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

'EKONOMİDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

Zirvede ATSO ile birlikte toplam 14 kurumun temsil edildiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin ise “Ekonomide zor günlerden geçiyoruz. Reel sektör olarak hem morale hem de desteğe ihtiyacımız var. Sayın valimiz bize moral veriyor, bakanlıklarımız da istihdam ve yatırım teşviki vermektedir. Böylece sorunlarımızı azaltacağız ve Antalya'nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2018'de Türkiye'de 157 milyarlık yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşviklerinde İstanbul ve diğer Marmara illeri dışında İzmir ve Ankara öne çıkmaktadır. Ankara'yı Gaziantep, Adana, Manisa ve Antalya izlemektedir" diye konuştu.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ

Antalya ekonomisinin geçen yıl turizm sayesinde büyüdüğünü belirten Çetin, “Türkiye'de yatırım teşvik belgesi azalırken, Antalya'da yüzde 60 arttı. Antalya'da geçen yıl alınan 3 milyarlık teşvik belgesinin üçte biri turizm, 750 milyonu imalat, 400 milyonu tarım, 200 milyonu eğitim, 200 milyonu sağlık, 170 milyonu enerji yatırımıdır. İmalat yatırımı ağaç işleri ağırlıklıdır. Turizmde yeni yatırım için yarım milyarlık teşvik belgesi alınmıştır. Antalya sanayide, tarımda, ticarette, teknolojide çok daha iyi bir yere gelebilir. Yeter ki birleşelim, ortaklıklar kuralım, dünyaya bakıp yeni alanlara yönelelim" dedi.

İSTİHDAM, İHRACAT VE TARIM

Zirvenin Antalya özel sektörüne çok faydalı olacağını kaydeden Çetin, “Özellikle istihdam teşvikleri, ihracat teşvikleri, tarımsal destekler Antalya özel sektörü için son derece yararlı destekler. Antalya'da turizm sezonuna girdiğimiz bu dönemde istihdam teşvikleri başta turizm olmak üzere bazı sektörlerimize önemli destek olacaktır. İstihdam sağlamak hepimiz için ülkemize hizmetin en güzel yoludur. Hangi sektörde olursa olsun, bir kişi daha fazla istihdam etme imkânı olan herkes, sunulan desteklerden yararlanmalı" diye konuştu.

TEŞVİK SADECE NAKİT PARA DEĞİL

Bazılarının teşvik deyince nakit para desteği veya düşük faizli kredi anladığını söyleyen Çetin, “İstihdam teşviki ve vergi indirimleriyle uğraşmak istemeyen arkadaşlarımız da oluyor. Artık bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz. Dünya ile rekabet edebilmek için doğru ürünleri üretmek ve tüm sektörlerde verimliliği sağlamak zorundayız. Antalya'da SGK'ya kayıtlı 72 bin işyeri var. Bunun 28 bini tek kişilik, 20 bini 2-3 kişi istihdamı olan işyeri. Küçük olsun benim olsun anlayışını bir kenara bırakmalı, sermayelerimizi birleştirip ortak yatırım yapmaya ve büyümeye öncelik vermeliyiz" dedi.

İNOVASYON VE İNSANA YATIRIM

İnovasyona ve insana yatırım yapmaya daha fazla önem verilmesi gerektiğini de vurgulayan Çetin, “Ülkemizde ar-ge merkezi sayısı hızla arttı, 1152 oldu, ama en büyük şirketlerimizin yarısında ar-ge yapılmıyor. Ortaklıklar kurup, yeni sektörlere, teknolojiye, ar-geye yatırım yapmalıyız. Ülke olarak kişi başına 3 bin dolar ithalat, 2 bin dolar ihracat yapıyoruz. Hepimiz daha fazla ihracat için çalışmalıyız. Antalya tarımında, küçük üreticilerimiz birleşmeli ve daha fazla ihracat için çalışmalıdır" dedi.