Karadeniz lezzetleri YÖREX'te

DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölge oda borsalar ile firmaların katkısı ve katılımıyla Karadeniz'in coğrafi işaretli ürünleri ve coğrafi işaret başvurusunda bulunan YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacak. Giresun tombul fındığı, Çarşıbaşı Keşanı, Trabzon sürmene bıçağı, Tonya tereyağı, Trabzon kazaziyesi, Vakfıkebir ekmeği, Trabzon telkâriye ve hasırı, Hamsiköy sütlacı, Artvin Hopa Laz böreği, Artvin yatık döneri, Rize bezi, Rize baston ekmeği, Rize çayı, Ordu Kabataş helvası, Ordu fındığı, Samsun simidi, Samsun Bafra nokulu, Çarşamba pidesi, Vezirköprü semaveri, Çarşamba kıvratması, Çarşamba ayakkabısı ve kasketi, Sinop Boyabat çemberi, Ayancık keten bezi, Kastamonu çekme helvası, Siyez bulguru, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Tosya pirinci, Karabük Safranbolu lokumu, Safranbolu safranı, Bartın işi tel kırma, Zonguldak Devrek bastonu, Çorum cevizi, Amasya çiçek bamyası, Amasya misket elması, Tokat kebabı, Turhal yoğurtmacı, Niksar cevizi, Erba yaprağı, Tokat bez sucuğu, Tokat yazması, Tokat acukası, Zile kömesi, Zile pekmezi, Bayburt tatlı çorbası, Bayburt lor dolması, Gümüşhane dut pestili, Kelkit zilli kilimi ile YÖREX'te olacak.

ÇOCUKLARINIZLA GELİN

ATB Başkanı Ali Çandır, bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek YÖREX'in tam bir Anadolu şöleni olacağını kaydetti. Binlerce yıllık geçmişe sahip Karadeniz'in farklı coğrafyasıyla yüzlerce yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirten Çandır, “Karadeniz'in bütün illerini yöresel değerleriyle YÖREX'te görmek mutluluk verici. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm illerin katılımıyla gerçekleşecek YÖREX, kültürlerin buluşma noktası olacak. 10 bin metrekare alanda 2 saatte Türkiye turu yapmak isteyenler YÖREX'e mutlaka gelmeli. Antalya'da yaşayan memleket hasreti çeken Karadenizlileri çocuklarıyla birlikte YÖREX'e bekliyoruz" diye konuştu.Başkan Çandır, bölgedeki kalkınma ajanları, oda ve borsalar, yerel yönetimler ile firmalara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Ali Çandır, 23 Ekim Çarşamba günü ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılacak ve 5 gün sürecek YÖREX'e girişlerin ücretsiz olduğunu vurguladı.



