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Karaciğer oğlundan, damar kadavradan

AAntalya'da siroz hastası olan ve ana toplardamarı tıkalı Abdurrahman Deniz'e, oğlu İbrahim'den karaciğer, kadavradan da damar nakledildi

Karaciğer oğlundan, damar kadavradan

AAntalya'da siroz hastası olan ve ana toplardamarı tıkalı Abdurrahman Deniz'e, oğlu İbrahim'den karaciğer, kadavradan da damar nakledildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:35
Karaciğer oğlundan, damar kadavradan
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CİZRE'DE oturan 11 çocuk babası Abdurrahman Deniz'e siroz hastalığı tanısının ardından, en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gelen Abdurrahman Deniz, kadavradan organ bağışı için kayıt oldu. Deniz'in 11 çocuğu ve akrabaları ise bağışçı olmak için seferber oldu. Yapılan testlerde, oğlu İbrahim Deniz'in doku uyumu olduğu belirlenince nakle karar verildi. Yaklaşık 10 saat süren operasyonla İbrahim Deniz'den alınan karaciğer dokusu, başarıyla nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Abdurrahman beyin karaciğere kan getiren damarında bir pıhtı tıkanması vardı, bunu da açtık. Ülkemizde ve dünyada bu damarda pıhtı varsa genellikle karaciğer nakli yapılmaz. Bu damar açıldıktan sonra karaciğerden kalbe kan götüren ana toplardamarda bir tıkanıklık vardı. Kalbin altına kadar ilerleyerek bu toplardamarı da hastalıklı karaciğerle birlikte çıkartıp, elimizde daha önceden var olan, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden elde ettiğimiz büyük atardamarları, Abdurrahman beyin kalbe kan götüren ana damarını değiştirmek için kullandık. Bunun üzerine de canlı vericili karaciğer nakli yaptık. Bu da ülkemizde ve dünyada az yapılan ameliyatlardan biridir" diye konuştu.

YAŞAMAZ DİYORLARDI

Hastalığının 9 ay önce Adana Yeni Numune Hastanesi'nde tespit edildiğini söyleyen Abdurrahman Deniz ise "Ramazan Bayramından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Kurban Bayramından sonra da iki kez karaciğer komasına girdim. Kimse yaşayabileceğimi düşünmüyordu. Allah'ın izni ve doktorlarımın sayesinde ayaktayım, yaşıyorum. Oğlum askerdeydi geldi, bana karaciğerinin bir bölümünü verdi. Yeni bir hayata başlıyorum. Tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

11 KARDEŞ VERİCİ OLMAK İSTEDİ

Babasına siroz hastalığı teşhisi konulduğunda asker olduğunu, iyileşmesi ve naklin gerçekleşmesi için dua ettiğini söyleyen İbrahim Deniz, "Temmuz'un 17'sinde terhis oldum, hemen Antalya'ya geldim. Test ve tetkikler yapıldı. Karaciğer bağışı için uygun olduğumu öğrendik. Biz 11 kardeşiz, tüm kardeşlerim bağışçı olmak istedi. Ne yaparsak anne ve baba hakkının ödenemeyeceğine inanıyorum. Babam sağlığına kavuştu, ben de sağlıklıyım. Ameliyat öncesindeki hayatıma geri döndüm" diye konuştu.

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AntalyaSirozKadavra
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