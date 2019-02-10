Karaciğer nakli beklerken kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

ISPARTA'da oturan işçi emeklisi Ramazan Şenol'a, 2013 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından stent takıldı. 2015 ve 2017 yıllarında tekrarlayan kalp krizlerinin ardından Şenol'a toplamda 5 stent takıldı. 2018 yılı ağustos ayında şiddetli öksürük ve halsizlik şikayetiyle Isparta'daki özel bir hastaneye giden Şenol'a önce teşhis konulamadı. Kentteki başka bir hastaneye giden Şenol'a karaciğer yetmezliği teşhisi konularak acil nakil olması gerektiği söylenip Antalya'ya sevk edildi.



EŞİ VE ÇOCUKLARI DONÖR OLDU

Karaciğer nakli için eşi Hatice ve iki çocuğunun donör olmayı kabul ettiği Ramazan Şenol, Medilcalpark Antalya Hastanesi'ne başvurup bir dizi tetkik yaptırdı. Gastroenteroloji bölümünden Doç. Dr. Yaşar Tuna, sorunun Şenol'un karaciğerinden kaynaklanmadığını, yapılan ileri tetkikler sonucu kalple ilgili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kardiyoloji bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş'in de muayenesinin ardından Şenol'un kalp kapağında kaçak tespit edildi.



KARACİĞER NAKLİNDEN KURTULDU, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Riskli olması nedeniyle açık ameliyat yapılmayan Şenol'a, kapalı yöntem mandallama (mitralclip) tekniği uygulandı. Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalpteki büyük orandaki kaçak minimize edilerek hastanın sağlığına kavuşması sağlandı. Kalp ameliyatının ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Şenol'a tekrardan yapılan detaylı muayenede, karaciğer değerlerinin de normale döndüğü ve nakle gerek kalmadığı tespit edildi. Kalp ameliyatı ile karaciğer naklinden kurtulan Şenol hem sağlığına kavuştu hem de tıp literatürüne girdi. Dr. öğretim üyesi İsmail Ateş, Şenol'un ciddi kalp yetmezliği hastası olduğunu belirterek, “Önce kalbin sol, sonra da sağ tarafı büyüyerek karaciğere baskı yapmış. Böylece karaciğer yetmezliği ortaya çıkmıştı. Biz mevcut karaciğer yetmezliğinin düzeltilebileceğini öngörerek kalp ameliyatı yaptık. Karaciğerin düzeleceğini düşündük. Kalp ameliyatını takiben 10 gün içinde hastanın karaciğer değerleri normale döndü. Hasta nakil olmaktan kurtuldu" dedi. İlginç vakalarla karşılaştıklarında yurt dışı kongrelere bildiri olarak paylaşımda bulunduklarını da ifade eden Dr. öğretim üyesi Ateş, “CRT kongresinde online yayınlanmak üzere bildirimiz kabul edildi. Yurt dışındaki bir dergiye de yayımlanması için göndereceğiz. Türkiye'de ilk ama dünya literatürünü taramak lazım. Ama benzer bir vaka olacağını sanmıyorum" diye konuştu. Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yaşadığı süreci anlatan Ramazan Şenol ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.



