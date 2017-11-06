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Kar yağışından mahsur kaldılar

Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle Göktepe Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi, dün sabaha karşı kurtarıldı

Kar yağışından mahsur kaldılar

Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle Göktepe Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi, dün sabaha karşı kurtarıldı

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:58
Kar yağışından mahsur kaldılar
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SÜLEK Yaylası'nda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Manavgat'ın Belenobası Mahallesi'nde oturan Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün ile birlikte hafta sonunu geçirmek için cumartesi sabahı Akseki'ye bağlı Göktepe Yaylası'ndaki evine gitti. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dönemeyen Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün mahsur kaldı. Savaş Balkan'ın cep telefonuna ulaşamayan babası Hüsnü Balkan ve kardeşi Nuh Balkan, Göktepe Yaylası'na ulaşımın daha kolay olduğu Konya'nın Bozkır ilçesine giderek yetkililere haber verdi. Bozkır'dan AFAD ve jandarma ekipleri yaylaya ulaşıp mahsur kalanları kurtarmak kepçeyle yola çıktı.
GÜNDOĞMUŞ'TAN GELEN EKİPLER KURTARDI
Olayın haber verilmesiyle yaylaya daha yakın olan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinden AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri de bölgeye hareket etti. Gündoğmuş'tan çıkan ekipler mahsur kalan 3 kişiyi, saat 03.00 sıralarında ulaşarak kurtardı. Dönüş yolunda Bozkır'daki ekiple birlikte kepçeyle yaylaya doğru giden Hüsnü Balkan ve Nuh Balkan ile karşılaşan ekipler, onları da alarak döndü. Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün sabah saatlerinde Belenobası Mahallesi'ndeki evlerine geldi.
SÜLEK YAYLASI'NDA KALANLAR KURTARILDI
Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Sülek Yaylası'nda mahsur kalanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekiplerinin önceki akşam başlattığı; ancak hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Dün, öğle saatlerinde, iş makineleriyle kapanan yol açılarak, yaylaya ulaşıldı. Ekipler, Sülek Yaylası'yla birlikte diğer yaylalarda mahsur kalanların da kurtarılması için çalışma yaptı. 10 kilometreden fazla yol, iş makineleriyle açılırken, bölgeden 60 kişi ve çok sayıda hayvanın kurtarıldığı belirtildi. Yayladan kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Göktepe YaylasıAksekiKar YağışıManavgat
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