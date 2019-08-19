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Kaputaş Plajı rekor kırıyor

Kaş'ta turkuaz mavisi ile ünlenen Kaputaş Plajı’nı günde 5 bin kişi ziyaret ediyor

ANTALYA 19.08.2019, 10:39 Melike Temir
Kaputaş Plajı rekor kırıyor
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KAŞ ilçesi  ve Kalkan Mahallesi arasındaki ünlü Kaputaş Plajı tarihi günler yaşıyor. Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, bir günde 5 bin kişiyi ağırlıyor. Plaja akın eden tatilciler yol kenarına park ettikleri araçları ile uzun kuyruklar oluşturuyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaş'ta canlılık yaşandığını ifade etti. Kaş ve Kalkan ile Kaputaş ve Patara Plajında yoğunluğun sürdüğünü kaydeden Başkan Ulutaş, "Özellikle Kaputaş ve Patara Plajı, ören yerlerimizden Saklıkent ve Gömbe'de yaz döneminde ciddi yoğunluk yaşanıyor" dedi. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş'ta Kaputaş Plajı'nı tercih eden yabancı turistler ise kendilerini Dominik'te gibi hissettiklerini ifade etti.

#kaş #Kaputaş Plajı #rekor #Mutlu Ulutaş
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