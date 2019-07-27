Kantincilerin sorunları görüşüldü

AESOB'da düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kantinlerden Sorumlu Şube Müdürü Sevim Baysal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Türkoğlu ve şube müdürleri, AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere ve kantin işletmecileri katıldı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK'

Toplantının açılışında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya merkezde kantinci esnafının geçmişte 6 odaya bağlı olduğunu hatırlatarak, birlik ve beraberliği sağlamak, sorunların daha çabuk çözülmesi adına bu 6 odaya dağılan kantinci esnafını tek çatı altında topladıklarını kaydetti. Birleşmenin faydasını kısa sürede gördüklerini kaydeden Başkan Dere, "Kantinci esnafımızın sorunları malumunuz üzere yıllara göre değişikliğe uğradı. 2012 yılında yönetmelik çıktı, kiralama usul ve esasları belirlendi. Yönetmelik ilk çıktığında kira artışları ÜFE üzeri belirlendiğinden kira artışlarında fahiş rakamlarla karşılaştınız. Bunun sonucu yaptığımız girişimlerle yönetmeliğin değişmesini sağladık. 14 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık ÜFE değil TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre kira artışınız gerçekleşmektedir" dedi. Burada da bir sorun yaşadıklarını kaydeden Başkan Dere, "TÜFE ortalama rakamları üzerinde yanlışlık yapıldı, konuyu İl Milli Eğitim Müdürümüze ilettik ve sorun çözüldü. Yine, geçtiğimiz yıllarda kantinde satılan ürünlerle alakalı olarak mevzuatla bir kısıtlama getirildi. Kantinde bazı ürünlerin satışı yasaklandı. Bu durum sizlerin cirolarını önemli ölçüde etkiledi. Burada geçiş sürecini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla en iyi şekilde atlattık" dedi. Başkan Adlıhan Dere, "5 yıllık kira sözleşmesi biten kantinlerin muhammen bedel komisyonu vasıtasıyla tekrar ihaleye çıkartılması konusunda uygulamalar olduğunu öğrendik. Odamıza başvurular yapıldı ve konuyu derhal inceledik, yönetmeliğe aykırı olduğu kanaatine vardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurduk, çözüm bulunamazsa yönetmelik gereği Bakanlık görüşü istedik. İnşallah görüşlerimiz doğrultusunda sorunu çözer sizleri de ihale sürecinden kurtarırız" diye konuştu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla sorunların daha kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da "Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Kimse kimsenin rızkını yememeli ve bizleri de öğrencilerimizi de buna alet etmemeli. Siz kantinci esnafının ok anlayışlı ve aktif bir şekilde topluma faydalı hizmet verdiğini öğrencilerimizden ve velilerimizden duyuyor, bizler de görüyoruz. Ancak yine de bazı problemler yaşanabiliyor bunları da böyle toplantılar sayesinde ve aramızda sağladığımız güçlü iletişim aracılığıyla birebir görüşerek çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda kantinci esnafının sorunları görüşüldü. Öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim hayatına sahip olmaları amacıyla ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafa verdiği destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a plaket takdim etti.