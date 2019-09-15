Kantinciler uyarıldı

AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında düzenlenen Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği Toplantısı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, şube müdürleri, Emniyet Müdürlüğü personeli, kantinci esnafı katıldı. AESOB toplantı salonundaki toplantıda konuşan Başkan Adlıhan Dere, "Vali Münir Karaloğlu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler Toplantısı'nda verdiği talimatlar ve alınan kararlar doğrultusunda toplantıyı yaptıklarını söyledi. Vali Karaloğlu'nun okul güvenliği hususunda yüksek hassasiyet gösterdiğini belirten Başkan Dere, kendilerinin de verilen talimatlar doğrultusunda esnafı bilgilendirmek istediklerini kaydetti. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almalarının herkesin görevi olduğunu ifade eden Başkan Dere, "Her yıl düzenli olarak kantinci esnafımızla bir araya geliyoruz. Kantinci esnafı bizler için oldukça önemli. Sizler zaten konuya oldukça hakimsiniz, kantinlerinizde neyi satıp neyi satmayacağınızı, kimleri çalıştırıp kimleri çalıştırmayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ancak, kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor" dedi.

Öğrencilerin sağlığı için çalıştıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise "Bu salonda herkesin ortak hedefi sağlıklı bir nesle sağlıklı bir gelecek bırakmak. Dolayısıyla hizmet verdiğiniz çocuklar, bizim çocuklarımız. Bu sebeple kurum olarak bugüne kadar birçok denetim gerçekleştirdik ve bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu denetimlerdeki amacımız sizlerle karşı karşıya gelerek sizleri zor duruma sokmak değil, gıda güvenliğini sağlayarak çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini güvence altına almak" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise kantinci esnafının taleplerini çok önemsediklerini belirtti. "Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız" diye Yüksel Arslan, "Kantinci esnafının çok anlayışlı ve aktif bir şekilde topluma faydalı hizmet verdiğini görüyoruz. Ancak yine de bazı problemler yaşanabiliyor, bunları da böyle toplantılar sayesinde çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından kantinci esnafının talepleri ve sorunları görüşüldü.