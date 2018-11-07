Kalkan'da ASAT veznesi açıldı

 Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Kalkan hizmet birimine tahsilat veznesi açtı. Açılan yeni vezne ile Kalkan'da yaşayan vatandaşlar su ve atık su ile ilgili işlemlerini kolaylıkla halledebilecek.

Kalkan'da ASAT veznesi açıldı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki çalışmalarında verimliliği artırmak ve vatandaşa en kolay yoldan ulaşmak adına şubeler ve ödeme noktaları kurmaya devam ediyor. Hâlihazırda şube bulunmayan uzak mahallelerde 'Mobil Hizmet Aracı' uygulamasıyla vezne hizmeti veren ASAT, son olarak Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi bünyesinde vezne açtı. Böylece yöre halkı ve beldenin mevsimlik sakinleri, abonelik, borç takibi ve ödeme gibi işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

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