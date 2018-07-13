Kalıcı liste için çağrı

ŞEHİR Plancıları Odası(ŞPO) Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, Antalya’nın zengin doğal ve kültürel varlıklarıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Sahip olduğumuz doğal ve kültürel çeşitliliği korumak, yaşatmak ve doğru planlamak zorundayız“ dedi. Ülkemizde kentleşme sürecinde Antalya’nın en fazla etkilenen kentlerden biri olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Geçmişten günümüze azalan bunun yanında Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus artış hızıyla, yıllara göre artan kişi yoğunluğuyla, nüfusumuz da buna bağlı olarak artış göstermekte 2017 nüfus sayımına göre nüfusumuz 2 milyon 364 bin 396’a ulaşmış bulunmaktadır. 2017 Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)verilerine göre Antalya 2016-2017 yılları arasında 87 bin 232 kişi ile ülkemizin en fazla göç alan 5’inci şehrini, 72 bin 178 kişi ile en fazla göç veren 4’üncü şehrini oluşturmaktadır” diye konuştu.

EN FAZLA SİT ALANINA SAHİP

Manavoğlu kentleşmenin nüfusun belli noktalarda yığılma süreci ile birlikte kentlilik bilinci ve kültürün yaygınlaşma sürecini içerdiğini belirterek, “Kentleşme sadece bir nüfus artışı, ekonomik örgütlenme ve değişmiş bir fiziki çevre değil, aynı zamanda insanın davranış ve düşüncelerinde kentlere özgü değişimi de, kentlileşme bilincini, ortak yaşam kültürü, kentimize sahip çıkma ve koruma yaklaşımını da içermesi gerekmektedir” dedi. Antalya’nın ülkemizde en fazla SİT alanına sahip illeri arasında yer aldığını söyleyen Dr. Manavoğlu, il genelinde, çeşitli kategorilerde toplam 446 SİTt alanının olduğunu söyledi. Manavoğlu,”Bunlardan 68’i doğal SİT niteliğinde. İçerdikleri alan tipleri arasında mağaralar, bataklıklar, şelaleler, su kaynakları, kıyı alanları, kent parkları, antik kentler, vadiler, tarımsal nitelikli alanlar, kumul alanları gibi doğal ve kültürel peyzaj alanları bulunmaktadır. Bu alanların korunması ve sürdürülebilir kılınması büyük önem taşıyor” dedi.

ORTAK YOL HARİTASI

Manavoğlu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde Antalya’dan Karain Mağarası, Alanya, St. Nicholas Kilisesi, Likya Uygarlığı Antik Kentleri, Perge Antik Kenti, Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri, Yivli Minare Camii, Kekova, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı’nın yer aldığını belirtti. Bu alanların en kısa sürede Unesco Dünya Miras Listesine kalıcı olarak alınması konusunda çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Manavoğlu, “Kentlilik bilinci ve kültürüne katkı sağlayacak bir yaklaşım içerisinde kentin tüm kesimleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bir yol haritasının oluşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

Antalya’da hayata geçirilen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Manavoğlu, “Toplumda birlikte yaşamanın bir gereği olarak toplumun getirdiği kurallara uymalı, çevremizi korumalı ve kentimizin ortak değerleri konusunda bir arada hareket etmemiz gerekmektedir “diye konuştu. ŞPO Antalya Şubesi olarak kentlilik bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarının süreceğini ifade eden Manavoğlu, “Tarihi kültürel değerlerimiz korumak, sürdürülebilir kılmak ve doğru bir planlama yaklaşımı geliştirmek konusunda katkı ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.