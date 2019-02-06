Kaleiçi’nde yeni sergi

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AKMED Antalya Kaleiçi Müzesi'nde açılan küratörlüğünü AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin'in üstlendiği "Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş” başlıklı sergiyi gezdi. Sergi hakkında Tekin’den bilgi alan Gül Ege, “Antalya da yaşayanlar bu merkezin kıymetini bilmeli. Koç Vakfı’nın ciddi bütçeler ayırarak kurduğu bu merkez çok kaliteli araştırmalar yaparak, konuşmacılar ağırlamakta, bunların yanında eşsiz sergiler düzenlemektedir. Antalya sadece turizmin başkenti değil AKMED ile kültürel mirasımızın da, Akdeniz çanağındaki nadide temsilcisidir. Sahip olduğumuz bu değeri tanıtmak görevimizdir.”



SİKKELER VE ÖDEME ARAÇLARI MERAKLILARI İLE BULUŞUYOR

AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, sergide tarihte ilk kez Anadolu’da Lidya krallıkları tarafından basılan sikkelerin yanı sıra eski Mısır'dan Mezopotamya uygarlıkları ve Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan Akdeniz dünyasında kullanılan ödeme araçları, tartı araç ve gereçlerinin tarih meraklılarıyla buluştuğunu ifade etti. Tekin, eserlerin bir kısmının da bu sergiyle ilk kez gün ışığına çıktığını dile getirdi.



SERGİ SÜRESİ UZATILDI

Prof. Dr. Oğuz Tekin, 31 Ağustos’a kadar sürecek olan serginin süresini 30 Eylül’e kadar uzattıklarını söyleyerek, yerli, yabancı tüm tarih meraklılarını alışverişin zaman tünelinde gezintiye davet etti. Sergi, çarşamba günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arasında AKMED Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde ziyaret edilebilir.