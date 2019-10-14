Kaleiçi’nde masal gibi 4 gün

MURATPAŞA Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’yle Antalya’nın yaşayan antik kenti, tarihi kent merkezi Kaleiçi ‘masal’ tadında bir 4 gün yaşadı. Sokaklarının, meydanlarının sanat çalışmalarına ev sahipliği yaptığı, birer sanat galerisine dönüşen tarihi konaklarında edebiyattan resme, tiyatro ve dansa, atölye çalışmalarının ve söyleşilerin gerçekleştiği festival, Hesapçı, Kandiller, Hıdırlık, Tabakhane sokaklarında, tarihi Balık Pazarı Meydanı ve Kaleiçi Yat Limanı’yla birlikte Hıdırlık Kulesi, Üç Kapılar, Kale Kapısı gibi anıtsal mekanlar başta olmak üzere 39 noktada gerçekleştirildi.

215 SANATÇI KATILDI

Dört gün devam eden ve 236 etkinlik gerçekleştirilen festivale, bu yıl plastik sanatlar, resim, heykel, fotoğraf ve enstelasyon gibi farklı sanat dallarında 185 sanatçı katıldı. Ayrıca 30 sokak sanatçısı da performanslarıyla büyük beğeni topladı.

PATRIMONITO OLDULAR

Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerinde eğitimlerine devam eden 500 öğrenci, festival kapsamında, Dünya Mirası Gezginleri Derneği’nin UNESCO Dünya Miras Alanları hakkında gerçekleştirdiği eğitimlere katıldı. Öğrenciler eğitimlerin ardından Genç Dünya Mirası Koruyucusu yeminini okuyarak 'Patrimonito' oldular.

DÜNYA MİRASININ TEMSİLCİLERİ TOPLANDI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip kentler, bu yıl ilki düzenlenen Old Town Forum’da bir araya gelirken, festival 4’üncü yılında 3 kıtaya yayıldı. Kaleiçi Old Town Festivali için 24 ülkeden 48 şehir Kaleiçi’ne geldi. 236 kişilik heyet ağırlandı. 18 şehrin vali ve belediye başkanı düzeyinde katıldığı festivalde Polanya’nın ortaçağ kenti olan Kobylka Belediye Başkanı Edyta Zbiec, Tunus’un başkenti Tunus’un bir liman kenti olan La Goulette’nin ilk kadın belediye başkanı Amel Limam, Dante’nin 'İlahi Komedya’sının geçtiği kalenin bulunduğu İtalya’nın Garadara kentinin Belediye Başkanı Filippo Gasperi festivale katılan belediye başkanları arasında yer aldı.

KARDEŞ ÜLKELERDEN HEYETLER

Bununla birlikte Azerbaycan ve KKTC’den heyetler de festivale katıldı. Girne ve Lefkoşa’dan gelen heyetlerle birlikte Azerbaycan’dan Xırdalan Belediye Başkanı Eldar Ahmedov, Merdekan Belediye Başkanı Mirbaba Hüseynov, Kepez Belediye Başkanı Yaşar Abdullayev, Berde Belediye Başkanı Sadiq Xelilov festivalde yer aldı. Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitaovic ve Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko da festivale katıldı.Festival sürecinde Kaleiçi’nde olan heyetler, 2019 için Antalya’da ilan edilen ‘Aspendos Yılı’ dolayısıyla Akdeniz dünyasının en iyi korunagelmiş Roma Dönemi tiyatrosunu da ziyaret etti.