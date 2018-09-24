Kaleiçi’nde esnafa eğitim desteği

TURİSTLERİN uğrak yeri olan Kaleiçi ve Kalekapısı’nda yat limanı düzeninden mekanların uymaları gereken müzik, masa düzeni ve çöp bırakma saatleri gibi kurallara kadar pek çok konuda kent merkezi esnafına verilecek eğitimler planlandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Kaleiçi’ndeki binasında, Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) ve İki Kapılı Han’da eğitimler verilecek. ATSO ve Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) ortaklığıyla düzenlenen eğitimlerin sonunda esnafa sertifika verilecek.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Temiz ve düzenli bir Kaleiçi için belirlenen kurallara uyulmasının önemine vurgu yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmemek ve trafiği yoğunlaştırmamak adına, özel araçlarımız Keleiçi’nde evsel atıkları belli saatlerde, klasik müzik eşliğinde, poşetli olarak topluyor. Uygun ve izin verilen alanlara da yeraltı konteyner sistemi kuruyoruz. Evsel atıkları özel araçlarımızı beklemeden atan komşularımız, Kaleiçi’nin tanıtımı için yaptığımız tüm çalışmaların zarar görmesine neden oluyor. Bu konuda gelişigüzel davrananlara karşı cezai işlemler uygulanacak. Bölge sakinlerinin gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

EĞİTİM PROGRAMI

Önemli bir turist potansiyeline sahip olan Kaleiçi ve Kalekapısı’ndaki esnafın yaklaşım konusunda diğer bölgelerdeki esnafa göre daha özenli olması gerektiğini dile getiren Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi ve Başkanı Hasan Kilit, kural dışı uygulamaların önüne geçmek için çeşitli eğitim çalışmaları planladıklarını söyledi. Kilit, mağazacılık, zor müşteri ve turiste doğru davranışın yanında yasaların ve yerel yönetimlerin belirlediği kurallar konusunda da bir dizi eğitimin programda yer aldığını belirtti.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Antik kentteki işletmelerin imaja zarar verecek uygulamalardan kaçınmalarını isteyen Kilit şöyle konuştu: “Kaleiçi’nde imar barışı düzenlemesiyle birlikte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu güvencesinden çıkmış olması, usulsüz yapılaşmayla suistimal edilmemeli. Ayrıca bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, her köşe başına yığılmış çöplerle karşılaşıyor. Bölgenin çöpleri günde 2 defa toplanıyor. Ama mekanlar sebep oldukları kirliliğe umursamadan farklı saatlerde bırakıyorlar. Eğitimlerden sonra bu yanlış uygulamalar devam ederse cezai yaptırımlara geçeceğiz.”

FIRSATÇILARA KARŞI AESOB’DAN ÇAĞRI

Dövizdeki kur artışını fırsata çeviren ve maliyet artışı dışında fiyat artıran esnafı takip için Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı etiket düzenlemesinin ardından Antalya esnafına tebliğ süreci başladı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni etiket yönetmeliğinde bulunan fiyat değişim tarihlerinin etikete yazılması ve yerli ürüne logo konulması kurallarının kent esnafı tarafından uygulamasına yönelik sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

ESNAFA BİLGİLENDİRME

Antalya esnafına fırsatçılara ve stokçulara meydan vermemek için fiyatlarda büyük değişimler yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Adlıhan Dere, “Arkadaşlarımız esnafa gerekli bildirimleri yapmak üzere sahada çalışıyor. Bilgilendirme ve eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra denetimlere başlayacağız. Son zamanlarda esnafımız, ekonomik savaş nedeniyle her türlü sıkıntıyı çekse de vatandaşa yansıtmadı. Tüm üyelerimizin devletin yasalarına uygun ve halkın yanında tutumunun devam etmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

KENTE YENİ ÇARŞILAR

Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle tüm üyelerin esnaf bayramını kutlayan Dere, “Geçtiğimiz günlerde ayakkabıcılar çarşısı açılışını yaptık. Haftayı 16 tezgahlı Sahaflar ve Zanaatkarlar Çarşısı’nı da açarak tamamlayacağız. Antalya kent merkezinde oluşan canlılıkta esnafımızın büyük emeği var. Esnafa daha çok kazandırmaya ve projelerle destek olmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

KAYNAK: HÜRRİYET