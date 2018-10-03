Kaleiçi Rotary'den İşbaşı'na 'Meslek Hizmet Ödülü'

KALEİÇİ Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Meslek Hizmet Ödülü' töreni, Akra Barut Hotel'de yapıldı. Yönetim kurulu kararıyla verilen ödül, bu sene Graphx'in yaratıcı yönetmeni, tasarımcı Cihan İşbaşı'na verildi.

Törene, Kaleiçi Rotary Kulübü Başkanı Mesut Özderin ve eşi Nurten Fidan Özderin, törenin onur konuğu Cihan İşbaşı ve eşi Sinemyis İşbaşı ile Kaleiçi Rotary Kulübü üyeleri katılım gösterdi. Ödül öncesinde, Kaleiçi Rotary Kulübü Başkanı Mesut Özderin tarafından tasarımcı Cihan İşbaşı'nın özgeçmişi okundu ve slayt eşliğinde fotoğrafları gösterildi.

Mesut Özderin, Meslek Hizmet Ödülü'nün Rotary'nin en önemli ödüllerinden birisi olduğunu belirtti. Başarının şartlarından birinin de yapılan hizmetin takdir edilmesi olduğunu söyleyen Özderin, "Aynı alanda hizmet veren, gayret gösteren kişilerin veya grupların önceden belirlenen belli kriterleri saptamak ya da kıyaslamak suretiyle birisinin diğerlerinden daha başarılı olduğunu tescil etmek, gerek başarılı olanın hakkını teslim etmek ve onu motive etmek, gerekse diğerlerine örnek göstermek ve onları teşvik etmek bakımından yararlıdır" açıklamasında bulundu.





Kaleiçi Rotary Kulübü tarafından Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görülen tasarımcı Cihan İşbaşı ise "Bu akşam kendimi hayattaki küçük ayrıntılara da önem veren, detayların farkında olan, önemli değil de değerli insanların yanında hissettim. Davetiniz ve takdir ettiğiniz bu ödül için teşekkür ederim" dedi.