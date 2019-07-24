Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi

ANTALYA'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmemesi nedeniyle caminin adı, 'Kesik Minare' olarak kaldı. Yön levhalarında da kesik minare olarak tarif edilen camide bu yıl, 123 yıl sonra Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında külah takıldı. Külah, Antalya'da farklı kesimlerce tartışmalara neden oldu.



KESİK MİNARE İÇİN ORTAK AKIL PLATFORMU



Caminin eski halini alması için 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediye Meclisi Kaleiçi Komisyonu, Muratpaşa Belediye Meclisi Kültür Komisyonu, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Kent Konseyi, ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Antalya İş İnsanları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kalekapısı Esnafı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği ve iş insanlarının oluşturduğu ANSİAD, ANTİKAD, OSİAD, AGİDER, YÖRSİAD, ASBİAD'ın oluşturduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu kuruldu. Platform üyelerinin temsilcileri, caminin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin üyeleri de destek verdi. Platform temsilcileri, caminin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek eski halini almasını istedi.



'KABUL EDİLEMEZ'



Platform adına basın açıklamasını okuyan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ufuk Aydın, kesik minarenin, Antalya'nın simgesi ve kent belleğinde yer alan kültürel ve arkeolojik bir değer olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı tüm arşivlerde ve kent hafızasında 'Kesik Minare' olarak yer eden bir yapının, restorasyon adı altında yeniden inşa edilmesi ve minareye külah takılmasının tüm Antalyalılarda şaşkınlığa, hayal kırıklığına ve üzüntüye yol açtığını belirten Aydın, “Kent belleği, mekanda yaşam bulur. Ortak mekansal hafızamızda, çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşamımızı bu sokaklarda geçirmiş biz Antalyalılar için, Yivli Minare, Üçkapılar, 40 merdiven, Mermerli, Kalekapısı neyse, Kesik Minare de odur. Dünya kültür mirasına kentimizden aday gösterilen iki eserden biri olan bu yapıyla birlikte, kent siluetinin yok edilmesi anlaşılamaz, kabul edilemezdir" dedi.



'ARKEOLOJİK BULGULARI YOK EDİYOR'



Eskiyi ezecek, hatta yok edecek türden uygulamaların, fantezilerin kabul edilemez olduğunu belirten Aydın, “Bu külahın, tadilatın bu ölçüte uymadığı, eskiyi ezdiği, kimliği yok ettiği gayet açıktır. Kesik Minare'ye ilişkin hazırlanan bilimsel raporlarda, bu alanın kesin bir mekansal fonksiyona tamamlanmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, birbiri ile çelişen raporlara dayanarak yapılan ve evrensel kriterlere uymayan restorasyon, alanda 2000 yıllık tarihi, kültürel ve arkeolojik bulguları yok etmektedir" diye konuştu.



AÇIK HAVA MÜZESİ TEKLİFİ



Ufuk Aydın, alanın, Kesik Minare gibi kimlikleşmiş sembol bir yapıyı özne alarak, Antalya'da turizmi çeşitlendirme kaygısıyla ve 2'nci yüzyıla değen geçmişiyle, bugün Kaleiçi'nin her noktasında çıkan arkeolojik değerlerle birlikte, 'açık hava müzesi' olarak değerlendirilmesinin, aklın, bilimin, Antalya'ya sahip çıkmanın gereği olduğunu vurguladı. Aydın, “Bu, kent tanıtımına, turizm katma değerine ilave güç olduğu gibi, bu tarihi değerin, hepimizin hafızasında yer ettiği şekliyle gelecek kuşaklara aktarılmasının tek yoludur. Kesik Minare, yeniden Antalya hafızasında yer etmiş haline döndürülmeli ve bu alan açık hava müzesi olarak kente kazandırılmalıdır" diye konuştu.



'SABAH KALKTIK KÜLAH VAR'



Kesik Minare'nin projesine yönelik daha önceden açılan davaların devam ettiğini belirten Aydın, devam eden davaya rağmen inşaat yapıldığını söyledi. Aydın, “Sabah kalktığımızda bir külahla karşılaşınca şaşırdık. Hukuki süreç devam ediyor" dedi