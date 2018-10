Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor

MURATPAŞA Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, yarın başlıyor. Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı festivale bu yıl 14 ülkeden 26 şehir katılıyor. Festivale İtalya'dan ‘tarihin ve sanatın kenti’ Gradara ve Sicilya, Filistin’den Beytüllahim, Bulgaristan'ın Gabrovo ve Smolyan, Kosova'da bir Türk yerleşimi olan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya'nın Silute, Macaristan'ın Zigetvar, KKTC’den Girne, Pakistan’dan Karachi, Azerbeycan’dan Binagadi, Khatai, Sabunchu, Nizami, Mingechevir, Narimanov, Avusturya’dan Purbach, Neusiedler şehirleri katılacak. Festival, onur konuğu ülke Rusya’dan ise Rostov, St. Petersburg ve Kazan şehirlerini ağırlayacak.

İspanya’dan festivale Alagon’la birlikte katılacak Sax ise çok özel bir konuğu Antalya’ya getirecek. Valencia bölgesinde bulunan Sax’da geleneksel olarak düzenlenen ‘Moros y Cristianos’ festivalinin en büyük grubu ve aynı zamanda kendilerine özgü bir mehteran takımı bulunan Los Turcos yani Türkler grubunun başkanı Francisco Sanchez Chico, Belediye Başkanı Juan Jose Alberto Herrero Rico’yla festivalde olacak. Kentin futbol takımı ve şehir ambleminde büyük kıtlık döneminde Osmanlı Sultanı Abdülmecid’in yardımlarına şükranlarını sunmak için ay - yıldız yerleştiren İrlanda’dan Drogheda aralarında Belediye Başkanı Frank Godfrey’in bulunduğu heyetle festivale katılacak.

Etkinlik noktaları

3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nde bu yıl, Antalya Kültür Sanat (AKS) Kaleiçi Evi, “Kaleiçi’nde Evimiz Var” başlığı altında sergilere ve performanslara, Hadrianus Kapısı, Kesik Minare, Hıdırlık Kulesi, Eski Balık Pazarı Meydanı, Yat Limanı, Attalos Heykeli ve Tek Kapılı Han önü “Kaleiçi’nde Hayat Var” başlığında düzenlenecek sokak performansları ve animasyon gösterilerine ev sahipliği yapacak. Karaailioğlu Parkı’nın Hıdırlık Kulesi’ne açılan miradoru ise festival boyunca her akşam düzenlenecek ‘Yıldızlı Geceler’ konserlerinin mekanı olacak. Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Simitçi Mıstık Sanat Galerisi de festivalin diğer etkinlik noktaları olacak.

Sınırlı kontenjan

Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü festivalde Türk ve Rus yemek kültürü üzerine bir mutfak atölyesi düzenleyecek. Cuma günü saat 13.00’de Enstitünün Kaleiçi’ndeki yerinde gerçekleştirilecek atölyede mantı ve Rus mantısı olarak bilinen pelmeni hazırlanacak. Sınırlı sayıda kontenjanı bulunan atölyeye 242 247 03 51 numaralı telefondan kayıt yaptırmak mümkün. Festivalin kontenjanla sınırlı bir diğer etkinliği ise “Kaleiçi Klasiği” başlığıyla Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde düzenlenecek. Piyanoda Natalia Brazhnikova, violinde Dmitry Khakhamov’un sahne alacağı ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenecek klasik müzik dinletisi Cumartesi saat 16.00’da başlayacak. Katılım için 242 243 42 74 numaralı telefondan kayıt yaptırılması gerekiyor.

Masalın içinde

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin milattan önce 4’üncü yüz yıldan bugüne kesintisiz bir yaşamın devam ettiği dünya da eşine rastlanır bir hikayeye sahip olduğunu söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali’yle Kaleiçi’nin bu masalsı dünyasını dünya mirasının bir parçası haline getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, “Her yıl daha da kurumsallaşarak gerçekleştirdiğimiz festival 3’üncü yılına girdi. Yarın saat 18.30 Karaalioğlu Parkı’ndan Atatürk Caddesi - Hadrianus Kapısı ve Kaleiçi’ne uzanacak kortejle başlayacak festivalimiz konserler, sergiler, sokak performansları, söyleşiler, mutfak atölyeleriyle 4 gün boyunca devam edecek. Antalya’da yaşayan komşularımızı ve sonbahar güneşinin tadını çıkaran misafirlerimizi Kaleiçi masalına davet ediyorum” dedi.