Kaleiçi Old Town Festivali başladı

MURATPAŞA Belediyesi’nin 13 ülkeden 25 şehrin katılımıyla düzenlendiği 3. Kaleiçi Od Town Festivali, korteji yürüyüşüyle başladı. Korteje, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul katıldı. Üçüncü yılına giren festivallin korteji için davetli ülkelerin heyetleri ve jonglörler, tahta bacaklar, çizmeli kediden düşeşlere çizgi film, sesiz sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin, led ışıklarla donatılmış peleriniyle masallardan çıkıp gelmiş birbirinden renkli karakterler Karaalioğlu Parkı’nda biraraya geldi. Buradan hareket eden kortej, Atatürk Caddesi üzerinden tarihi Hadrianus Kapısı’ndan Kaleiçi’ne girdi. Kortej yürüyüşüne Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kortejin Hıdırlık Kulesi miradoruna ulaşmasıyla 4 gün devam edecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin ilk gece etkinliği de başladı. Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katıldığı festivalin ilk gecesinde Rostov Cossack Dans Grubu ve ardından St. Petersbug Devlet Orkestrası sahne aldı.

“Burada olmaktan mutluyuz”

Geceye katılan Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Hıdırlık Kulesi Miradoru’nu dolduran Antalyalıları, Türkçe, “İyi akşamlar Antalya” diyerek selamladı. Festivale Rusya’nın bu yıl onur konuğu ülke olarak katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rogoza, “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu tekrar dile getirmek istiyorum” dedi.

“İnsanlık köprüsü”

Başkan Uysal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “Kendiniz için değil sadece millet için çalışınız” sözlerini hatırlatarak başladı ve “Atatürk’ün yolunda sonsuza kadar yürüyeceğiz” dedi. Başkan Uysal’ın bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

Antalya’nın turizmin başkenti olmasına rağmen kent içi turizmden büyük oranda yoksun olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizim daha çok kültürel, ticari alışverişe ve arkadaşlığa, kardeşliğe, barışa, sevgiye ihtiyacımız var. Dünyadaki bütün tarihi kentlerle güçlü bağlar kurmak istiyoruz. Hem sorunları paylaşmak hem de keyifli günler geçirmek istiyoruz. Kalıcı bir insanlık ve turizm köprüsü, kültür köprüsünü inşa etmek üzere old townlara sahip bütün kentlerle ortak bir paydada buluşmak, bunu da sürdürmek istiyoruz. İşte ancak o zaman şehirlerimiz turistle dolar taşar.”

Anjelika Akbar Antalya’yı büyüledi

Gece, dünyaca ünlü besteci - piyanist Anjelika Akbar konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü müzisyen, Antalya konserinde, Murat Öneş'in sanat yönetmenliğinde hazırladığı 'Ayvazovski Rapsodi' projesinin Türkiye’de ilk kez kesitler sundu. Rusya'da çok sevilen şarkıları da seslendiren Akbar, ayrıca, 'Vibe of Ebru' projelerinden görsel kesitler eşliğinde Türk müziğinden örneklerle kendi bestelerini seslendirdi.