‘Kaleiçi endemik bir değer’

ANTALYA Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi ile ilgili tüm kamu kurumları, Kaleiçi esnafını temsil eden sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Kaleiçi'ndeki yeni döneme ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilgili kamu kurumları ve esnaf örgütlerinin temsilcileri katıldı.

DAHA ÇOK ZİYARET EDİLEN BİR KALEİÇİ

İlki geçen yıl yapılan Kaleiçi toplantılarının üçüncüsü olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Kaleiçi'yle ilgili, tertibi, düzeni, trafiği, girişi, çıkışı, güvenliğiyle ilgili çeşitli tedbirler ve kararlar almıştık. Bu süreç içerisinde aldığımız kararlar ve uygulamalar, uygulamalardaki aksaklıklar, yeni alınması gereken kararlar var mı, yok mu tartıştık. Bizim amacımız Kaleiçi'ni daha düzenli, daha tertipli ve huzurlu bir mekana hep beraber dönüştürmek. Daha çok ailelerin, yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiği bir mekana Kaleiçi'ni dönüştürme gayretimiz var" dedi.

ESNAF PARA KAZANSIN İSTİYORUZ

İçinde yaşadığımız için Kaleiçi'nin belki de çok farkında olunamadığını dile getiren Vali Karaloğlu, “Ama dünyada bir sur, kale duvarları içinde 24 saat yaşayan çok endemik bir değer aslında. Belki biz çok değerini bilmiyoruz, bu çalışmalarla gerçek değerine de kavuşması arzusundayız. Orada yüzlerce esnafımız var. Bu insanlar daha çok para kazansın istiyoruz. Ama bunu yaparken de çevreye zarar vererek, rahatsız ederek değil. Herkesin birbirinin hakkına saygı duyduğu, dinlenmeye, gezmeye gelen insanlara herhangi bir sıkıntı oluşturmadan bu işleri yapmak istiyoruz" dedi.

KARARLAR HASSASİYETLE UYGULANACAK

Kaleiçi'nde Yat Limanı'ndan giriş- çıkışlara kadar alınan tüm kararların hassasiyetle uygulanacağını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Her şeyden önce bizim bu masada aldığımız kararları uygulamamız gerekir. Eğer havada kalırsa biz orada tertibi, düzeni sağlayamayız. Biz orada yasadışılığa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunu bütün kamuoyu böyle bilsin. Yarın hiç kimse 'şöyle oldu böyle oldu' deme hakkına da sahip değil. İnşallah Kaleiçi bundan sonra daha tertipli ve düzenli olacak" dedi.