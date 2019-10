BAŞKAN Uysal, milattan önce 4’üncü yüzyıldan başlayarak, depremlerden, yangınlardan, sayısız kuşatmalardan çıkarak kültürel dokusunu, önemli ölçüde, koruyarak bugüne gelen Kaleiçi’nin dünyadaki ender örneklerden biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, üstünde hayat bulan her medeniyetten izler taşıyan Kaleiçi’nin bu hikayesini dünyayla buluşturmak için ilk adımı 2016’da attıklarını belirtti.



Kaleiçi dünyayla buluşuyor

İlk festivalde Küba’yı ve sonrasında İtalya ve Rusya’yı onur konuğu ülke olarak ağırlayan festival, sokak söyleşileri, konserleri, deneysel sanat çalışmalarıyla Türkiye’nin en renkli etkinliklerinden biri haline gelirken katılımcısı ülke ve şehir sayısı da her yıl arttı. Festival, Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği eski kent merkezlerine, yaşayan antik kentlere sahip kentlerin buluştuğu bir platform haline gelirken Başkan Uysal, bu dönüşümde gerek ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında gerekse çeşitli yurt dışı ziyaretlerinde Kaleiçi ön plana alan bir tanıtım stratejisinin etkili olduğunu dile getirdi.Kaleiçi Old Town Festivali’nin ‘daha çok kültürel alışverişe, arkadaşlığa, kardeşliğe, barışa, sevgiye ihtiyaç olduğu’ gerçeğinden hareketle kurgulandığını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:“Festivali konuşmaya başladığımız ilk günden itibaren old townlara, yaşayan eski kent merkezlerine sahip şehirlerle kalıcı bir insanlık, turizm ve kültür köprüsü inşa etmek isteğimizi, ortak bir paydada buluşmak ve bunu da sürdürülebilir kalmak istediğimizi ifade ediyorduk. Bu yıl festivalimizde, bu iddianın ve isteğin artık gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte tanıklık edeceğiz.”



24 ülke 48 şehir

Bu yıl Ukrayna’nın onur konuğu ülke olarak yer alacağı festivale 24 ülkeden 48 şehrin katılacağını belirten Başkan Uysal, 10-13 Ekim tarihleri arasında Kaleiçi’nin sokakları, meydanları ve Üç Kapılar, Hıdırlık Kulesi, Kale Kapısı gibi anıtsal mekanları günün her saati birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi. Başkan Uysal, dar sokaklarında plansız yürüyüşlerin keşfetme duygusunu tetiklediği Kaleiçi’nin büyülü atmosferini paylaşmak için herkesi, Perşembe’den Pazar’a devam edecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti.



Old Town Forum 2019

Başkan Uysal, bu yıl ayrıca, festivalde yer alan 48 şehrin temsilcilerinin katılımıyla yaşayan antik kentlerin kültürel ve tarihi mirasının korunmasında işbirliği fırsatlarını genişletmek amacıyla Old Town Forum-2019’u da gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Uysal, 11 Ekim Cuma gerçekleştirilecek ve gün boyu Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde devam edecek forumda bir deklarasyonun da imzaya açılacağını kaydetti.