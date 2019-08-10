Kainat güzelinin Antalya sevdası
MISS Universe 2014'te ikinci olan Ukraynalı Diana Harkusha (25), yaz tatili için Antalya'ya geldi. Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Harkusha, bir gün burada yaşamak istediği belirtti.
ABD'de 2014 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) ikinci seçilen Ukraynalı Diana Harkusha, fırsat buldukça Antalya'ya geliyor. Kenti çok sevdiğini söyleyen Harkusha, yaz tatilinin bir haftalık bölümü için yine soluğu Antalya'da aldı. Milano ve New York'ta yaşayan, dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Diana Harkusha, ilerde kente yatırım yapmayı da planlıyor. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen Diana Harkusha, yatırım olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Sık sık Antalya'ya geldiğini, Akdeniz'i ve lezzetlerini çok sevdiğini aktaran Diana Harkusha, bir gün yaşamak istediği tek yer olduğunu söyledi. Golf tutkunu Ukraynalı güzel, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken basında yer almıştı.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|04:32
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Arsenal
|0
|0
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Sheffield United
|0
|0
|15. Southampton
|0
|0
|16. Tottenham
|0
|0
|17. Watford
|0
|0
|18. West Ham
|0
|0
|19. Wolverhampton
|0
|0
|20. Norwich City
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0