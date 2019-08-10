banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Kainat güzelinin Antalya sevdası

MISS Universe 2014'te ikinci olan Ukraynalı Diana Harkusha (25), yaz tatili için Antalya'ya geldi. Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Harkusha, bir gün burada yaşamak istediği belirtti.

ANTALYA 09.08.2019, 11:44 Melike Temir
Kainat güzelinin Antalya sevdası
banner404

ABD'de 2014 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) ikinci seçilen Ukraynalı Diana Harkusha, fırsat buldukça Antalya'ya geliyor. Kenti çok sevdiğini söyleyen Harkusha, yaz tatilinin bir haftalık bölümü için yine soluğu Antalya'da aldı. Milano ve New York'ta yaşayan, dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Diana Harkusha, ilerde kente yatırım yapmayı da planlıyor. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen Diana Harkusha, yatırım olanakları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Sık sık Antalya'ya geldiğini, Akdeniz'i ve lezzetlerini çok sevdiğini aktaran Diana Harkusha, bir gün yaşamak istediği tek yer olduğunu söyledi. Golf tutkunu Ukraynalı güzel, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken basında yer almıştı.

#Kainat güzeli #Antalya #Miss Universe #Diana Harkusha
Yorumlar (0)
35°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:32
Güneş 06:03
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 20:03
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545