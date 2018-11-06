Kahve festivaline rekor ziyaretçi

ANADOLU Oyuncak Müzesi ve Kitap Fuarı'ndan sonra Antalya Kahve Festivali de ziyaretçi sayısı bakımından rekora imza attı. Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Antalya Kahve Festivali'ni 3 günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivale bu kadar çok kişinin katılım sağlamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

KAHVENİN YOLCULUĞU

Türkiye'nin dört bir yanındaki kahve sektörlerini Antalyalılarla buluşturduklarını dile getiren Hakan Tütüncü, “Festivaller birleştirici ve bütünleştiricidir. Festivaller bir şehrin hareketlenmesini ve marka kazanmasını sağlar. Biz de Kepez Belediyesi olarak, 3 gün devam eden festivalimizde seminerler, konserler, workshoplar ile Antalyalılara keyifli bir hafta sonu yaşattığımızı düşünüyoruz. 3 günlük festival süresince kahvenin bahçeden fincana kadar olan yolculuğuna hemşehrilerimiz ile beraber tanık olduk" dedi.

FESTİVALDE 3 GÜN

Antalya Kahve Festivali, tasarım ürünleri, interaktif workshoplar, seminerler, akustik konserler, sanat sergisi, ilgi çekecek birçok etkinlikle Antalyalıları kahvenin büyüleyici yolculuğuna çıkardı. Dokumapark, mikro kavurucuları, yeni nesil kahve anlayışının temsilcilerini, geleneksel kahve markalarını, makine-ekipman tedarikçilerini, zincir markaları, kahve sektörüne ilişkin dernek ve vakıfları, yeme-içme sektöründeki yeni trendlerin öncülerini, blogger ve vloggerları kapsayan kahve sektörünün profesyonellerine ev sahipliği yaptı. 40 katılımcının yer aldığı festivalde, kahve tutkunlarına 11 seminer, 9 workshop, 9 konser ile eğlenceli ve zengin bir etkinlik programı sunuldu. 'İncir' adlı parçası ile müzik listelerinde birinci sıraya oturan İlyas Yalçıntaş ve sanatçı Fatma Turgut festivalde sahne aldı.

KAHVENİN TARİHİ

Festivalde Gökalp İpek kahvenin yolculuğunu, Atilla Narin Anadolu'nun kayıp kahvelerini, Mehmet Koray Eroğlu barista mesleği ve sektördeki yerini, Naim Koca Türk kahvesini, Nisan Ağca kahve tutkusundan profesyonelliğe olan yolculuğu, Mehmet Koray Eroğlu ülkeler ve kahve kültürlerini, Oğuzhan Ali kahve sektörü ve dijital dönüşümü, Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes Venezuella kahvesinin bilinmeyen tarihini, Sam Çeviköz, Koral Bozpınar, Çağatay Gülabioğlu ve Kerem Küçükoğlu da kahveye dair her şeyi anlattı.