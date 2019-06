'Kadınların ürettiğini tüm belediyeler satsın' teklifi

ŞANLIURFA'dan İzmir, Çanakkale, Eskişehir ve Artvin'e, Türkiye'nin dört bir yanından kadınların kurup yönettiği girişimcilik, işletme ve üretim kooperatiflerinin buluştuğu 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivali kapsamında sempozyum düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış oturumunda konuşan Başkan Uysal, kadın duruşu ve kimliği açısından üreten ve bağımsız kadınların oluşturduğu bir toplumun müthiş enerjisi ve gücünün bütün ülkeyi taşıyacağını söyledi. Kadının bağımsızlığının toplumun tüm fertlerini birey haline getireceğini belirten Başkan Uysal, “Devleti de, kamuyu da birey yapacak. Düşünün, Türkiye'de bütün kadınların ürettiğini, ürettiğini satabildiğini muhteşem bir toplum yapısı ortaya çıkar" dedi.



ULUSLARARASI PAZARLAR



Başkan Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı sempozyumda Türkiye'de kadın kooperatiflerinin üretimlerinin dünya pazarlarıyla buluşması için önemli bir çağrı yaptı. Başkan Uysal, ulusal ve uluslararası ölçekte kadınların üreteceği şeyleri satın alacak, onların pazarlanması ve sunulmasıyla ilgili bir ajans kurulmasını teklif etti. Belediyelerin bu noktada sahip olduğu pazar ve kermes yerlerinin çok sınırlı destek olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Kamu makamları bu ajans çalışmasını, uzmanlık ve uluslararası takip isteyen bu düzeni kurabilir ya da bu düzeni kurabilecek sivil toplum örgütleriyle iletişime geçebilir" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı olarak şimdi diğer belediyelere mektup yazarak bölgelerinde kadın kooperatiflerinin bir araya geldiği organizasyonlar yapmaya davet edeceğini belirten Ümit Uysal, “Kendi iç piyasamızda başlayalım. 200 belediyenin birden kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediğini ve sattırmaya çalıştığını düşünün, müthiş bir şey ortaya çıkabilir" ifadesine yer verdi.



'TÜRKİYE, TEŞEKKÜR ETMEK ZORUNDA'



Başkan Uysal'ın alkışlarla karşılanan konuşmasının ardından gazeteci, yazar ve ekonomist Meliha Okur da kısa bir değerlendirme yaptı. Festival için Antalya'da buluşan kadınlara, “Antalya'yı gezdiniz mi" diye soran Okur, “Bulunduğunuz belediye sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri. Her yerde denize girilebiliyor, her yere yürüyerek erişme şansı var. Antalyalılar çok mutlu. Sabahın 6.00'sı, 7.00'si denizdeler ve başkanı anlatıyorlar. Öncelikle böyle bir başkana Türkiye teşekkür etmek zorunda. Çünkü sosyal belediyecilik Türkiye'nin dönüşümü için çok önemli" diye konuştu.