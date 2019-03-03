Kadınların suskun çığlığı sahnede

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen 'Kadın' ve 'Töre' olgularını içinde barındıran 'Dördüncü Ay' adlı yeni oyunun prömiyerine hazırlanıyor. Eser 6 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kadınların suskun çığlığı sahnede
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HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Dördüncü Ay'ı Björn Boström yazdı, Şaziye Şaziye Dağyapan Türkçeye çevirdi. ADT Müdürü Alpay Aksum'un yönetmenliğini üstlendiği eserin dramaturg ve çevirmeni Dağyapan, oyunun hikâyesini şöyle özetledi; "Dördüncü Ay'da törenin bireyi, grupları ve mekânı aşan gücü ve baskısı, kız kardeşini öldürmekle görevlendirilmiş ağabeyde simgeleşiyor. İsveç'e göç etmiş Türk bir ailenin son üyeleri de olsalar bağlı oldukları kültürün, geleneğin, toplum yapısının ve idealinin dışına çıkamıyorlar. Ağabey, hem törenin taşıyıcısıdır, hem değildir. Hem kız kardeşini öldürmek ister, hem istemez. Hem sevgi, hem de nefret doludur. Töre, içeriden ve dışarıdan onları kuşatmıştır. Ağabeyi kuşatan başka bir duygu daha vardır. Kız kardeşine duyduğu sevgi ve koruma. Tüm bunlar ağabeyi sıkıştırıyor." Dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz'un, ışık tasarımını Hakan Özdemir'in, görüntü tasarımını Mustafa Uzman'ın hazırladığı, müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait oyunun kadrosunda Ferdi Dalkılıç ve Esra Şen yer alıyor. 'Dördüncü Ay'ın 6 Mart Çarşamba akşamı prömiyeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de galası gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 14:45
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