Kadınlardan Nevin Yıldırım tepkisi

YALVAÇ'A bağlı Koruyaka köyünde, 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015'te 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin Yıldırım'a bu fiili işlerken, başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşü dikkate alınıp, usul yönünden karar bozuldu. Yerel mahkeme 21 Mart 2018 tarihinde yeniden görülen dava sonunda Nevin Yıldırım'ı 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğuna, bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, 'meşru müdafaa' ve 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin Yıldırım hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası onandı.

KARAR PROTESTO EDİLDİ

Antalya Kadın Platformu üyesi kadınlar Kalekapısı Meydanı Attalos Heykeli önünde açıklama yaparak kararı protesto etti. Platform adına açıklama yapan Ebru İntibay, Nevin Yıldırım'ın kendisine sistematik olarak tecavüz eden, çocuklarından koparıp zorla İstanbul'a götürmeye çalışan kişiyi öldürdüğünü söyledi. İntibay, “Nevin Yıldırım, 6 yıl 9 ay 25 gündür cezaevinde. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yargıtay'ın bozma kararına rağmen noktası, virgülü değişmeden verdiği ömür boyu hapis cezası nedeniyle çok uzun yıllar daha cezaevinde kalacak. Mahkeme sistematik tecavüze rağmen haksız tahrik indirimi, cezaevinde ve duruşmadaki hal ve tutumlarına rağmen iyi hal indirimi bile uygulamadı. TCK'da düzenlenen meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerekirken, erkek faillere kolaylıkla, bol keseden uygulanan yasal indirimler Nevin Yıldırım'dan esirgendi" dedi.



