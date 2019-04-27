Kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

ANTALYA Kadın Platformu tarafından İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Kalekapısı Meydanı'ndaki Attalos Heykeli önünde toplanan çok sayıda kadın, ellerinde 'çocuk susar sen susma', 'çocuk koruma yasası çıkarılsın' yazılı döviz taşıdı. Platform adına basına açıklama yapan Yasemin Aydemir, çocuğa yönelik cinsel şiddetin sadece faillerin cezalandırılmasıyla çözülemeyeceğini söyledi. Aydemir, “Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin hazırladığı rapora göre 2019 yılının ilk 3 ayında soruşturma aşamasında toplam 483 çocuk istismara uğradı. Çocukla ilgili suç-ceza yaklaşımını dengeli kılmanın yanı sıra önleme ve koruma felsefesini merkezine alan, hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmelidir. Çünkü çocuğun üstün yararını sağlamak devletin birincil görevidir. Cezaların yeniden belirlenmesi ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri oluşturan ülkelerin deneyimleri göz önüne alınmalıdır" dedi. Sloganlarla tepkileri gösteren bazı kadınlar uzun süre gözyaşı döktü.