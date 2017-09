Kadınlar Plajı yaz sezonunda 350 bin kadına ev sahipliği yaptı

KADINLARIN yoğun ilgi gösterdiği plaj, sezon boyunca 350 bin ziyaretçiyi ağırlayarak adeta rekor kırdı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak faaliyete geçirdiği Sarısu Kadınlar Plajı, kadınların vazgeçilmezi oldu. Kadınlar Plajı, sunduğu VIP hizmetiyle sadece Antalyalı kadınların değil, başka şehirden gelenlerin de gözdesi haline geldi. Haziran ayında kapılarını açan plaj şu ana kadar yaklaşık 350 bin kadını ağırlayarak bir rekora imza attı. Hafta sonları ise ziyaretçi sayısı 3 bin 500, 4 bin kişilere ulaştı.

5 yıldızlı plaj

Plaj hizmetlerinin ücretsiz olduğu Kadınlar Plajı’nda yok yok. Kadınların konforu için her şeyin düşünüldüğü plajda, spor alanlarından, kum banyosuna, et, balık restoranlarından pastaneye, kuaförden SPA ve hamama kadar her türlü hizmet sunuluyor. Kadınların kendilerini özgür ve rahat hissettiği ortamda cankurtaranlar da dahil sadece kadın personel görev yapıyor. Kadınlar Plajı’na tam not veren kadınlar hizmetlerden çok memnun.

Kasım’a kadar açık

Sarısu Kadınlar Plajı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor imkanı da sunuyor. Plajda, haftada üç gün saat 10.30-12.30 saatleri arasında Aerobik, Zumba ve Yoga dersleri veriliyor. Kadınlar Plajı, kasım aynın ilk haftasına kadar kadınlara özel hizmet vermeye devam edecek. Kış sezonunda ise alan, kadın erkek tüm Antalyalıların kullanımına açık olacak.