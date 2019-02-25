Kadınlar nostalji gecesinde

YOGA eğitimi veren Pelin Arat'ın organizasyonuyla Atatürk Kültür Parkı'ndaki bir kafede bir araya gelen kadınlar, 1980'li yıllarda sanatçıların giydiği kıyafetlerin yanı sıra makyaj ve saç şekilleriyle göz kamaştırdı. 80'li yıllara damga vuran şarkıların seslendirildiği gecede katılımcılar, dans ve oyun havaları eşliğinde eğlenen kadınlar, geçmişe yolculuk yaptı. Gecede, heykel ve resim sanatçısı Şule Ağayar'ın 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek '5'inci Çağdaş Sanat Fuarı' kapsamında Galeri M'de açılacak sergisi için de kutlama yapıldı. Gruba liderlik yapan Pelin Arat, iki haftada bir toplandıklarını belirterek, 'Kadın Halleriyle Nostalji' adlı gruba katılımın her geçen gün arttığını, her toplantıda farklı konseptler yarattıklarını söyledi.