'Kadının Gücü Antalya'dan ilk etkinlik
Kadının Gücü Antalya platformu, ilk sosyal etkinliğini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar yararına yaptı.
SOSYAL medyada 'Kadının Gücü Antalya' platformu adı altında bir araya gelen kadınlar, sosyal sorumluluk projelerinin ilkini gerçekleştirdi. Kadının Gücü Antalya platformu tarafından Kültür Mahallesi'nde bir kafede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı verildi. Katılımın yüksek olduğu kahvaltıda, misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi.
ETKİNLİKLER SÜRECEK
Kahvaltıdan elde edilen geliri onkoloji hastası çocukların tedavisinde kullanacaklarını belirten Kadının Gücü Antalya platformu sözcüsü Deniz İşlek, “Yaklaşık 6 ay önce kurulduk. İlk etkinliğimizi çocuklara yönelik yapmak istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi. İşlek, bundan sonra şehit aileleri ve LÖSEV yararına da etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Grubun moderatörlerinden Yeşim Cennet Yılmaz ise kadın ve çocuğa dair her türlü çalışmanın içinde olacaklarını belirtti.
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