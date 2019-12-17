banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, 2019-2020 Yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” toplantısı gerçekleştirildi.

ANTALYA 17.12.2019, 14:27
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı
banner404

VALİLİK toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Kavçakar, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.Kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, Ankara’da beş bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nda bir karar imzalandığını belirtti. Söz konusu kararda, ilde valinin başkanlığında toplantı yapılması, konuyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin valilik genelgesi hazırlanmasıyla ilgili talimatların yer aldığını ifade etti.

Toplumu Bu Sürecin Bir Parçası Haline Getirmeliyiz
Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili pek çok eylem ortaya konulduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Yasalar çıkarıldı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurumlar oluşturuldu. Belediyelerimizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları olmasına rağmen, maalesef neredeyse her gün televizyonlarda kadına karşı şiddet haberiyle irkiliyoruz. Bunu mutlaka toplumun gündeminden hep beraber çıkarmamız lazım. Son dönemde yaşanan olaylar, zaten kadına karşı şiddetin de ötesinde bir caniliktir. Sokağa çıkıp “önüme ilk gelen kadını öldürecektim” diyecek kadar gözü dünmüş canilerle mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Onun için kurumlar olarak her birimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Tabi, sadece bizim yapmamız da yetmiyor. Toplumu topyekûn bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz.

Toplumu Eğitmeliyiz
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların eğitilmesi ile işe başlanılması gerektiğine vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, “Konuyla ilgili görev ve sorumluluğu olan arkadaşların konuya yaklaşımlarıyla ilgili eğitimlerinin tamamlanması, daha sonra da bütün toplumun bu konuda eğitilmesi ve duyarlı kılınması amaçlı belli başlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Her bakanlığın koordinasyon planında 2019-2020 sürecinde yapması gereken çalışmalar var. Onun için her kurum talimat beklemeden, bu planı açsın okusun. Kendi kurumuyla ilgili yapması gereken işlere hemen başlasın. Bu konuda yeniden toplumu hareketlendirmemiz, yeniden silkelenmemiz lazım. Türkiye kadına karşı şiddette “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, toplantısı ilgili kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından sona erdi.

#vali #Münir Karaloğlu #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı #Antalya
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 12:58
İkindi 15:29
Akşam 17:50
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545