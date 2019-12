Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı

VALİLİK toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Kavçakar, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.Kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, Ankara’da beş bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nda bir karar imzalandığını belirtti. Söz konusu kararda, ilde valinin başkanlığında toplantı yapılması, konuyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin valilik genelgesi hazırlanmasıyla ilgili talimatların yer aldığını ifade etti.



Toplumu Bu Sürecin Bir Parçası Haline Getirmeliyiz

Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili pek çok eylem ortaya konulduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Yasalar çıkarıldı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurumlar oluşturuldu. Belediyelerimizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları olmasına rağmen, maalesef neredeyse her gün televizyonlarda kadına karşı şiddet haberiyle irkiliyoruz. Bunu mutlaka toplumun gündeminden hep beraber çıkarmamız lazım. Son dönemde yaşanan olaylar, zaten kadına karşı şiddetin de ötesinde bir caniliktir. Sokağa çıkıp “önüme ilk gelen kadını öldürecektim” diyecek kadar gözü dünmüş canilerle mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Onun için kurumlar olarak her birimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Tabi, sadece bizim yapmamız da yetmiyor. Toplumu topyekûn bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz.



Toplumu Eğitmeliyiz

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların eğitilmesi ile işe başlanılması gerektiğine vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, “Konuyla ilgili görev ve sorumluluğu olan arkadaşların konuya yaklaşımlarıyla ilgili eğitimlerinin tamamlanması, daha sonra da bütün toplumun bu konuda eğitilmesi ve duyarlı kılınması amaçlı belli başlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Her bakanlığın koordinasyon planında 2019-2020 sürecinde yapması gereken çalışmalar var. Onun için her kurum talimat beklemeden, bu planı açsın okusun. Kendi kurumuyla ilgili yapması gereken işlere hemen başlasın. Bu konuda yeniden toplumu hareketlendirmemiz, yeniden silkelenmemiz lazım. Türkiye kadına karşı şiddette “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, toplantısı ilgili kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından sona erdi.