Kadın Meclisi toplandı
Konyaaltı Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi yeni dönem ilk toplantısını Özlem Saday başkanlığında gerçekleştirdi.
KONYAALTI Kent Konseyi'nin 10 Ekim'de başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri seçimi yapılan Kadın Meclisi, ilk toplantısını Özlem Saday başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya, meclisin doğal üyeleri olan Konyaaltı Belediye meclisinin kadın üyeleri, STK temsilcilerinin yanı sıra ilçede oturan kadınlar katılım gösterdi. Toplantıda, çalışma komisyonları kuruldu. Alınan karara göre Kadın Meclisi'nde spor, sanat, eğitim, sokak hayvanları, sağlık ve kadın hakları komisyonlarının oluşturulmasına karar verildi. Eğitim alanında gerçekleştirilen burs, yardım ve destek çalışmalarının organize edilmesi amacı ile de bir eğitim platformunun kurulmasına karar verildi. Komisyon ve platformların ürettikleri projeler, Kadın Meclisi tarafından yaşama geçirilecek. Aylık periyodlarla toplanacak olan meclis, bir sonraki toplantısını 22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirecek.
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