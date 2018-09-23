Kadın Çiftçiler Yarışıyor İbradı etabı yapıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Kadın Çiftçilere Yönelik Bilgi ve Kültür Yarışmasında 15 İlçe finali geride kaldı. Önümüzdeki hafta Muratpaşa, Korkuteli ve Aksu İlçe elemeleri ile İlçe finalleri sona erecek. 18 İlçe Birincisi Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenecek yarı finalde ter dökecekler.

Yarı finalde ilk 8’e giren yarışmacılar 20 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Finalde büyük ödül 14 Bin Türk Lirası için yarışacak. Kadın Çiftçiler Yarışıyor 3. Bilgi ve Kültür Yarışmasının 15. etabı İbradı’da yapıldı.

Yarışmaya, İbradı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fuat Dülek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Bülent Yüksel, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü (Jüri Başkanı) İbrahim Irmak, İbradı İlçe Müdürü Erkan Çakar, Kurum Amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

4 kadın yarışmacının kıyasıya yarıştığı yarışmada Mürsel Taner birinci oldu. Yarışmaya katılan Kadın Çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. 2. Emine Kocabaş olurken 3. Huriye Yedek oldu.

Yarışmanın birincisine ödülünü 91 yaşındaki badem yetiştiriciliği yapan Yaşar Duru takdim etti.

Yarışma birincisi Mürsel Taner’e 2 Bin TL, ikinci Emine Kocabaş’a Bin 200 TL, üçüncü Huriye Yedek’e 800 TL’lik para ödülü verildi.