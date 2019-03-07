Kadın başkanlardan 'Mesleğimiz Geleceğimiz-Kadınız Biz' paneli

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 'Mesleğimiz Geleceğimiz-Kadınız Biz' paneline, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Balcı, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Vural Şahin, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, MMO Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancılar Odası Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Şube Başkanı Canan Aktaş, Gıda Mühendisleri Odası (GMO)Şube Başkanı İncigül Sağdıç Tataroğlu'nun yanı sıra oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadın katıldı. Panele, MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, ÇMO Antalya Şube Başkanı Canan Aktaş, GMO Antalya Şube Başkanı İncigül Sağdıç Tataroğlu ve T-İnsan kitabının yazarı Ufuk Tarhan konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bilgiler verdi. Panelde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kadın hakları, kadınlar günü, dünyanın neresinde kutlanıyor kutlansın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkı teslim edilmeden bu gerçekleştirilemez. Dünyada hiçbir lider kendi kadının yaşamını bu kadar değiştirmemiştir" dedi. Başkan Uysal, günlük hayatın yükünü büyük oranda kadınların taşıdığına da işaret ederek, "Her şeyden onlar çok etkileniyor. Çünkü toplumun en zor işini kadınlar yapıyor. Sosyal hayat ne kadar güçleşirse, sosyal hayattaki şiddet ne kadar artarsa bu direkt kadına yansıyor" dedi.

'KADIN OLMAK ZOR, KADIN BAŞKAN OLMAK DAHA DA ZOR'

Panele ev sahipliği yapan MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise 24 odanın birleşiminden meydana gelen TMMOB'un 560 bin mühendis üyeye sahip olduğunu, buradaki kadın oranının yüzde 25 olduğunu söyledi. MMO Antalya Şubesi'ne kayıtlı 120 bin mühendisin yüzde 10'unun kadın olduğunu açıklayan Hamamcıoğlu, "Fırsat eşitliği yakalamış kadınlar olarak karşınızdayız. Okuldan mezun olduğumuzda babalarımızdan, dedelerimizden, okuldaki hocalarımızdan, okullarımızda yoğun olan erkek arkadaşlarımızdan destek alan kadınlar olarak görevlere gelebildik. Yani birinci değil ikincil sebeplerden dolayı buradayız. Kadın olmak çok zor, kadın başkan olmak daha da zor. Bizler eşimizden, aşımızdan, kazancımızdan, çocuklarımızdan fedakarlık ederek bu görevleri yapıyoruz" dedi.

'ERKEK VE KADIN EŞİTTİR AMA FARKLI SORUNLARI PAYLAŞIRLAR'

Kadınların kendisine, 'Rol model olup bize yol gösterin' demesiyle motivasyon kaynağı olduklarını söyleyen Ayşen Hamamcıoğlu, "Toplumda erkek ve kadın eşittir ama farklı sorunları paylaşırlar. Dolayısıyla kadının toplumda yanlış konumlandırılması yani kadın yemek yapar, ev işi yapar, çocuklara bakar diye pohpohlanması kadın istihdamına vurulan en önemli darbelerden biridir. Oysa kadın hayal edebilen, hayal ettiğini hızla gerçekleştiren, en azından evin içinde kurduğu o küçük topluluk içerisinde strateji oluşturarak çocuklarını büyüten, onlara yuva kuran, meslek edindirip aile birliğini bir arada tutan donanımlı varlıklardır" diye konuştu. ÇMO Antalya Şube Başkanı Canan Aktaş, GMO Antalya Şube Başkanı İncigül Sağdıç Tataroğlu da kadın hakları ve kadın sorunlarına ilişkin bilgiler verdi. Panelde T-İnsan kitabının yazarı Ufuk Tarhan da hayatından kesitler anlatarak sunum yaptı.