Kaçak ve ruhsatsız tesislere sıkı takip

DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, tespit edilen ruhsatsız ve kaçak su sporu yaptıranların tespit edilerek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirileceğini söyledi. Antalya bölgesinde ruhsatsız su sporları işletmeciliği yapan aynı zamanda kaçak parkurları kullananların takipçisi olacaklarını belirten DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, bazı noktalarda kaçak su sporları yapanları tespit ettiklerini söyledi. Başkan Çetin, "Bölgemizde üyemiz olan ve istenilen her türlü şartı yerine getiren üyelerimiz çeşitli kulvarlarda ekmek paralarını kazanmak için mücadele ediyor. Ancak bu bölgelerde bazı noktalarda şartlara uymayan, kaçak ve ruhsatsız su sporları yapanların olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda oda olarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.