DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, tespit edilen ruhsatsız ve kaçak su sporu yaptıranların tespit edilerek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirileceğini söyledi. Antalya bölgesinde ruhsatsız su sporları işletmeciliği yapan aynı zamanda kaçak parkurları kullananların takipçisi olacaklarını belirten DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, bazı noktalarda kaçak su sporları yapanları tespit ettiklerini söyledi. Başkan Çetin, "Bölgemizde üyemiz olan ve istenilen her türlü şartı yerine getiren üyelerimiz çeşitli kulvarlarda ekmek paralarını kazanmak için mücadele ediyor. Ancak bu bölgelerde bazı noktalarda şartlara uymayan, kaçak ve ruhsatsız su sporları yapanların olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda oda olarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Kaçak ve ruhsatsız tesislere sıkı takip
İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 16. Meclis Toplantısı'nda 'Antalya bölgesinde su sporları yapan ruhsatsız ve kaçak parkur konusu' masaya yatırıldı. Kaş'tan, Gazipaşa'ya 650 kilometrelik sahil şeridine sahip Antalya'da, kaçaklara göz açtırılmayacak.