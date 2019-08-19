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Jandarmadan tatilcilere uyarı

Kumluca'da jandarma ekipleri Çıralı ve Olympos sahilinde yaptıkları uygulamada tatilcilere çeşitli uyarılarda bulundu.

ANTALYA 19.08.2019, 11:50 Melike Temir
Jandarmadan tatilcilere uyarı
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JANDARMA ekipleri Çıralı ve Olympos sahilinde denize giren tatilcileri değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları ve yüzme bilmeyen veya az bilenlerin uzak mesafeye açılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Jandarma ekipleri yoğunluk dolayısıyla yaşanabilecek hırsızlık olayları konusunda dikkatli olunması ve sıkıntı yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden veya sahile yakın jandarma kontrol noktalarından yardım istenebileceğini kaydetti. Sahildeki vatandaşlar ise uygulama için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

#Jandarma #tatilci #Uyarı #Kumluca
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