Jandarmadan tatilcilere uyarı

JANDARMA ekipleri Çıralı ve Olympos sahilinde denize giren tatilcileri değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları ve yüzme bilmeyen veya az bilenlerin uzak mesafeye açılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Jandarma ekipleri yoğunluk dolayısıyla yaşanabilecek hırsızlık olayları konusunda dikkatli olunması ve sıkıntı yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden veya sahile yakın jandarma kontrol noktalarından yardım istenebileceğini kaydetti. Sahildeki vatandaşlar ise uygulama için jandarma ekiplerine teşekkür etti.