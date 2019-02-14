Jandarmadan okul servislerine denetim

KORKUTELİ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik tim ekipleri, taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik okul önünde uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülerde bulunması gereken evrakları ve araçlarla olması gerekenleri kontrol etti.

Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığı, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde 'Okul Taşıtı' ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını inceledi. Yaptıkları uygulamada ayrıca araçlarda bakım ve onarım takip formu, özel izin belgesi, yangın tüpü, sağlık çantası, emniyet kemeri, yetkili sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, sürücüleri uyardı.