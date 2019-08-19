Jandarmadan emniyet kemeri uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücüleri ve yolculara uyarılarda bulundu. Araçtaki herkesin kemer takması gerektiğini, arka koltukta oturan yolcuların da en az önde oturan sürücü ve yolcu kadar kaza anında risk taşıdığını vurgulayan ekipler, emniyet kemeri takma konusunda duyarlılık gösterenlere de teşekkür etti.Denetimlerde jandarma asayiş ekipleri de yolcu ve sürücülerin GBT sorgusunu yaparak, güvenlik soruşturması gerçekleştirdi.