Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

VALİ Münir Karaloğlu, Jandarma Teşkilatının 180 yaşında köklü bir yapı olduğunu belirtti. Karaloğlu, “Allah'a hamd olsun büyük bir milletiz. Güçlü bir devletimiz var ve bu devleti ayakta tutan Jandarma Teşkilatı gibi derin köklü ve güçlü kuruluşlarımız var. Jandarma Teşkilatı 180 yıldır bu milletin huzuru, güveni, saadeti, esenliği için mücadele veriyor. Bu uğurda ülkemiz için, bizim mutluluğumuz, huzurumuz için canlarını vermekte tereddüt etmiyorlar. Rabbim şehitlerimize, gazilerimizin ölenlerine rahmet etsin, hayatta olanlarına da sağlık sıhhat afiyet versin" diye konuştu. Tuğgeneral Tekin Aktemur ise Vali Karaloğlu'nun, görevde olduğu süre boyunca Antalya İl Jandarma Komutanlığına büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Bundan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Jandarma olarak Antalya'da 52 jandarma karakolumuz, 18 ilçe jandarma komutanlığımız, 1 jandarma komando taburumuz, 1 cezaevi tabur komutanlığımız, 3 cezaevi koruma bölük komutanlığımız, 69 trafik timimiz, istihbarat, kaçakçılık, organize şube müdürlüklerimizle, kanunlardan aldığımız yetkiyle, talimatlarınızla, kendimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi. Tuğgeneral Aktemur, Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Uncalı Şehitliği'nin ziyaret edilerek Kuran okutulacağını, ardından Merkez Camisi'nde mevlüt programı olduğunu belirtti. Teknik ekipman ve araç bakımdan hiçbir eksik ve sıkıntıları olmadığını belirten Tuğgeneral Aktemur, "Gelişen Türk Savunma Sanayi ile tüm görevlerimizi kolaylıkla yerine getirebiliyoruz. Bu büyük bir güçtür" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Tuğgeneral Aktemur ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.