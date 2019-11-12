Jandarma personeline trafik dedektifi eğitimi

'TRAFİK Dedektifleri Projesi' kapsamındaki Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimleri'nin 7'ncisi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik hizmetlerinde görevli 131 personelin, trafik dedektifleri yetiştirmek üzere 4 gün boyunca eğitileceği programa Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk katıldı.OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, jandarma personelinin de dahil edilmesiyle Trafik Dedektifleri Projesi'nin kırsal kesimlerde yaşayan çocuk ve gençlere de eğitim verme imkanına kavuşarak, geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Öztürk, "Bugün itibariyle eğitim alan çocuk sayısı 6 milyonu aştı. Bu yıl Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimleri'ne Türkiye'nin dört bir yanından 131 jandarma personeli katılıyor. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmayı ve daha fazla trafik dedektifi yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, "1756 trafik timiyle göreve devam ediyoruz. 2023 yılında 2356 trafik timini hedefliyoruz. Türkiye'deki çok sayıda ilçede denetimleri trafik timlerimizle yapıyoruz. Trafik eğitimlerine çok önem veriyoruz. Trafik dedektifleri bu kapsamda bizler için önem arz ediyor" diye konuştu.Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney de trafik eğitiminin önemini, eldeki malzeme ve araçları verimli kullanmanın öneminden bahsetti. Fuat Güney, Birleşmiş Milletler'e verilen 2020 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarında yüzde 50 azalma sağlanması taahhüdünün gerçekleştirilen denetimler ve özellikle çocuk ve gençlerin trafik dedektifleri gibi büyük projelerle eğitilmesiyle yerine getirileceği inancında olduğunu da söyledi.



İLK EĞİTİM ÇOCUKLARA VERİLDİ

Toplantı sonunda Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi'ne katılan jandarma personelinin çocuklarına özel bir Trafik Dedektifleri eğitimi gerçekleştirildi. İlk trafik eğitimlerini eğitici eğitimine katılan anne ve babalarından alan geleceğin büyükleri çocuk ve gençler Trafik Dedektifleri kostümleriyle trafik andını okudular ve trafik dedektifi ilan edildi.