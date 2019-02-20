İYİ Parti'den Antalya'da kopuş! Gençlik kolları istifa etti

İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Onur Bilge Özdemir yaptığı açıklamada, Kasım 2018'de göreve başladıklarını, kısa süre içerisinde 15 ilçede teşkilatlanmayı tamamladıklarını belirtti. Gençlik kollarının sadece bayrak ve afiş asma görevini yapan bir teşkilat olmadığına inandıklarını aktaran Özdemir, "Görev yaptığımız süre içerisinde şunu gördük ki milletvekilliği adaylığı sırasında yapılan hatalar, belediye meclis adaylığı listelerinin YSK'ya bildirilmesiyle devam etmiştir. Bir yandan gençlerin ve kadınların oyuna talip olup öte yandan hiçbir fikrimiz alınmadan tepeden inme listelerle siyaset yapılmaya çalışılması benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın inandığı doğrularla örtüşmemektedir. Belediye meclis üyeliklerinde genç ve kadın arkadaşlarımızın yeterince temsil edilmediğini bir kez daha üzülerek gördük" dedi. Siyasetin inanılan ilkeler ve söylenen sözler çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Onur Bilge Özdemir, "Bu partinin gerçek sahibi biz gençler olacaksak eylem ve söylemlerin aynı nitelikte olması gerekmektedir. Biz siyaseti makamlara çıkmak değil, gönüllere girmek için yapılması gerektiğine inanıyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki görev yaptığım süre içerisinde, Türk milletine umut olan İYİ Parti'nin bir parçası olmaktan onur duydum. Seçim sürecinde hem il başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerimize aldığımız sorumluluk gereği inandığımız doğrular çerçevesinde yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz. Partimizin yerel seçimlerde başarılı olması için azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 10:14