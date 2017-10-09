İtfaiyenin minik ziyaretçileri

İTFAİYE merkezinde pratik ve teorik eğitim alan minik öğrenciler itfaiye aracıyla tur attı. Öğrenciler siren sesini duyunca heyecanlı anlar yaşadı. Büyükşehir Belediye itfaiye merkezi, çeşitli okullardan öğrencileri konuk ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından karşılanan öğrencilere aynı zamanda yangın eğitimi de veriliyor. Şu ana kadar 540 öğrenci itfaiye merkezini ziyaret ederek teorik ve pratik eğitim aldı.

SİREN SESİ HEYECANLANDIRDI

Öncelikle Temel Yangın ve Deprem Eğitimi teorik olarak verildi. Meraklı öğrencileri dinleyen ve onların hevesini sevgi ile karşılayan eğitimciler her türlü sorularını yanıtladı. Teorik eğitimden sonra öğrencilere itfaiye araç ve gereçleri tanıtıldı. Pek çoğu itfaiyeci olmak isteyen öğrenciler eğitimin son aşamasında itfaiye aracı ile siren eşliğinde tur attı. Minikler büyük heyecan yaşadı.

VATANDAŞIN İLGİSİ YOĞUN

Bir öğrenci kartondan yaptığı itfaiye aracı maketini itfaiye erlerine hediye etti. Sevimli itfaiye aracı eğitim biriminde yerini aldı. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin küçük yaşlarda önemine dikkati çekerek öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Büyükşehir İtfaiyesi, merkezin yanı sıra Antalya genelindeki itfaiye istasyonlarında da birçok öğrenciye eğitim veriyor.