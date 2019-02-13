İtfaiyecilere özel eğitim

ANTALYA Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Antalya Bilim Üniversitesi paydaşlığı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tedarikçi kuruluş işbirliğiyle hizmet sunumu gerçekleştirilecek projede, itfaiye teşkilatı personellerinin yetkinlik eğitimleri ve belgelendirme süreçleri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek. İtfaiyecilere, mesleğin temel gereksinimleri ile ilgili eğitimler, akademisyenler tarafından verilecek ve belgelendirme hizmeti sağlanacak.



ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Eğitim ve belgelendirme süreçlerinin prosedüre uygun bir şekilde uygulanabilmesi için Antalya Bilim Üniversitesi ile Antalya OSB arasında bir protokol imzalandı. Antalya Bilim Üniversitesinde gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar katıldı.



'İTFAYE TEŞKİLATI UYGULAMA ALANIMIZDA SAĞLANACAKTIR'

Eğitim programının içeriği hakkında bilgi veren Başkan Bahar, “Antalya OSB Eğitim, sağlamış olduğu hizmet kalitesiyle ulusal anlamda hizmet sunmaya hazır bir marka değeri oluşturmuş, OSB’lere destek sağlayacak ortak eğitim ihtiyaçlarını yanıtlayacak bir merkez haline dönüşmüştür. Belediyelerde ve OSB’lerde yer alan birçok itfaiye teşkilatının tedarik etmede sorun yaşadığı eğitim ve belgelendirme hizmeti, Bölge Müdürlüğümüz koordinasyonunda Antalya Bilim Üniversitesi paydaşlığı ile sistematik ve düzenli olarak 2019 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonlarında ve itfaiye teşkilatı uygulama alanımızda sağlanacaktır” dedi. Antalya OSB’nin bir proje merkezi olduğuna vurgu yapan Bahar, “Başlattığımız eğitim seferberliğinin 4’üncü yılında, hizmetlerimizi ulusal platforma taşımaktan ve tüm OSB’lerin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kaynak, donanım, hizmet sunum yeterliliğine sahip olmaktan ve paydaşlarımızla birlikte bu hizmeti sunmaktan son derece mutluyuz. Yaptığımız ihtiyaç analizleri, ulusal alanda sektör ihtiyaçlarının da bir göstergesidir. Analizler neticesinde saptanan veriler ışığında eğitime profesyonel anlamda yapacağımız yatırım ve desteklerin, ülkemize önemli faydalar sağlayacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.