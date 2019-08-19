İtalyan karavancılar yeniden Demre'de

AVRUPA ile yaşanan krizin ardından Türkiye'ye gelmeye ara veren İtalyan karavancılar geri döndü. İtalya'nın çeşitli şehirlerinden bir araya gelen 'Ben Karavanla Seyahat Ediyorum' platformu üyesi 19 karavancı, 2 Ağustos günü yola çıktı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rehber Murat Baltacı tarafından karşılanan grup, İstanbul'u gezdi. Ardından Kapadokya, Konya, Antalya'yı gezerek Demre'ye gelen grup, Çayağzı Limanı'ndaki kamp alanına yerleşti. Buradan yatla Kekova turuna çıkan grup, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezdi. Grup Demre'den sonra Pamukkale, Efes, Bergama ve Çanakkale'yi gezecek. Grubun liderliğini yapan Anna Maria Maraschin, "Platform olarak yıllarca karavanlarımızla Türkiye'ye geldik. En son 5 yıl önce geldik. Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında yaşanan siyasi tartışmalardan etkilenen üyelerimiz Türkiye'ye gelmek istemedi. Bu yıl Türk rehberimiz Murat Baltacı, İtalya'ya gelerek bir brifing verdi. Türkiye'yi bize çok güzel tanıttı. Bize tüm garantileri verdi. Ayrıca Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı başarılı tanıtımlardan platform üyelerimiz etkilendi. 25 gün sürecek yolculuğumuza 19 karavanla çıktık. Bunun 18 günü Türkiye'de geçecek. Demre bu yolculuğun en önemli ayağı" dedi.



'İTALYA'DAN DAHA GÜVENLİ'



19 karavandaki arkadaşlarının yüzde 90'ının Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran Maraschin, "Çok etkilendiler. Tarih, doğa, antik kentler, Türk mutfağı, Türk konukseverliği bizleri çok etkiledi. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de hiçbir güvenlik sorunu yok. Hatta kendi ülkemiz İtalya'dan daha güvenli. Ayrıca benim dördüncü gelişim. Türkiye sürekli olarak değişim ve gelişim içinde. Arkadaşlarımızın hepsi bize yapılan olumsuz propagandanın tam aksi bir durumla karşılaştı. Hepimiz Türkiye'nin ve Türklerin dostu, bu ülkenin tanıtım elçisi olduk, olacağız. Ekimde de kalabalık bir grup daha gelecek" diye konuştu.