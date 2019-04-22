İşte Böcek'in ilk Alanya genelgesi: 'Sigara içilmemesi gereken alanlar'

31 MART Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Muhittin Böcek ilk genelgesini yayınladı. Böcek ilk genelgesini Alanya'ya da gönderdi. Belediyenin bütün daire başkanlıkları ve müdürlüklerine gönderilen yazıda, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'undaki ilgili maddeler hatırlatılarak, kamu hizmet binalarında tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği ifade edildi. Genelgede, “Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında, sigara içilmesi için ayrılan alan dışında kalan, özellikle yangın merdivenlerinde ve çıkış kapısının olduğu bölümde personel tarafından sigara içildiği gözlemlenmektedir. İlgili mevzuata riayet edilmesi için personel ve birim amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermesi, aksi takdirde gerekli idari ve cezai işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerini rica ederim" ifadelerine yer verildi. Aynı genelgenin Alanya’ya da gönderildiği, Alanya’daki Hizmet Birimi, ASAT Alanya Şubesi, Otogar ve Hal Müdürlüğü personelinin de sigara yasağına uymaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 13:39