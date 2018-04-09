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İşte Antalya'nın 'En'leri

2018 yılının ilk 3 ayında paket turla Antalya'ya en çok turist getiren tur operatörleri belli oldu. Zirveyi yüzde 18'lik payla Meeting Point aldı

İşte Antalya'nın 'En'leri

2018 yılının ilk 3 ayında paket turla Antalya'ya en çok turist getiren tur operatörleri belli oldu. Zirveyi yüzde 18'lik payla Meeting Point aldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:21
İşte Antalya'nın 'En'leri
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ANTALYA'YA gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mart 2018 döneminde yüzde 56,4 yükselişle 430 bine ulaştı. Bu dönemde, tur operatörleri paket turlarla Antalya’ya yüzde 53,6 artışla 376 bin dolayında turist getirdi. Hazırlanan 'Antalya Paket Tur Pazarı 2018 Yılı Ocak-Mart Dönemi Raporuna' göre Antalya’ya en çok turist getiren tur operatörleri arasında ilk sıraları yüzde 18 ile Meeting Point Turkey (FTI), yüzde 8,5 ile OTI Grup, yüzde 8,0 ile Diana Travel-Thomas Cook, yüzde 7,7 ile TUI, yüzde 5,7 ile Kilit Global aldı. Bu grupları Akay Travel (FIT), Azra Tour, Anex Tours, Summer, Novanta, Der Touristik, Belmando, IHS-Lmx, Bilyana, Pegas, Corendon, DE&HA izledi. Ocak-Mart döneminde, 2017 yılına göre pazar payını artıran gruplar içinde Odeon, TUI, Diana, Anex Tours, Detur öne çıkarken, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarları ve İsrail, İran gibi yükselen ülkelerden turist getiren şirketler sıralamada yukarı çıktı. Öte yandan Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin paket tur kullanma oranı da yüzde 88 dolayında gerçekleşti.

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AntalyaTurist Getiren Tur Operatörleri
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