İslami Sikke Temalı Pul Sergisi

ANTALYA Kültür Merkezi'ndeki (AKM) sergiye, proje yürütücüleri Dinçer Savaş Lenger, Ömer Tatar, Diren Çakılcı ve sergiyi ziyaret etmek için gelen öğrencilerle veliler katıldı. Serginin açılışından sonra, AKM Perge Salonu'nda 'Türkiye'de İslami Nümismatik Çalışmaları: Tartışmalar ve Öneriler Paneli' düzenlendi. Panelde, Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger, Arş. Gör. Diren Çakılcı, Arkeolog Meryem Değer, Yazar Gültekin Teoman ve Öğr. Gör. Betül Teoman tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

'TÜM DÜNYADA PUL BASIMLARI DEVAM EDİYOR'

Bu sergiyi hazırlarken ilk amaçlarının hali hazırda tüm dünyada pul basımına devam edildiğini hatırlatmak olduğunu aktaran Dinçer Savaş Lenger, "Hızlı iletişim çağında neredeyse kimsenin kimseye ne kartpostal attığı ne de mektup yazdığı bu dönemde, filatelinin ölmediğini ve pul basımının tüm dünyada devam ettiğini hatırlatmak için bu sergiyi hazırladık" açıklamasında bulundu.

'DİKKATİ, İSLAMİ DARPLARA ÇEKMEK İSTEDİK'

Bu sergiyi düzenlerken tema olarak İslami sikke tasvirli pulları seçtiklerini belirten Dinçer Savaş Lenger, "Bu tercih, aslında ikinci amacımıza hizmet etti. Zira, ülkemizde İslami nümismatik araştırmalar maalesef hak ettiği yerin çok uzağında. Bu sergi ile en azından tedarik edebildiğimiz pullar vasıtasıyla dikkatleri tarihe yardımcı yan disiplinlerden biri olan nümismatiğe, özelde de İslami darplara çekmek istedik" diye konuştu.

'ÖRNEKLERİNE ULAŞILAMADIĞI İÇİN SERGİYE ALMADIK'

Diren Çakılcı ise "Gözünüz tabii ki sergide Artuklu, Eyyubi, Fatimi ya da Safevi sikkesi görmek isteyecektir. Biz de arzu ederdik ama kimi zaman hiç basılmamış olması kimi zaman da örneklerine ulaşılamadığından sergide kendilerine yer bulamadılar" dedi. Sergide, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Murabıtlar, Muvahhidler, Kedah Sultanlığı, Altın Orda Devleti, Osmanlı Devleti, Bengal Sultanlığı ve Timurlular'a ait sikkeler ve pullar sergileniyor. Sergi, yarın sona erecek.