İşçi Filmleri Festivali başladı
'Perdeyi Aç, Sesin Sarsın Dünyayı' sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İşçi Filmleri Festivali Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda başladı.
ANTALYA 08.10.2019, 11:15
İŞÇİ Filmleri Festivali, Afganİstanbul filmi gösterimiyle başlayan festivalde, Antalya Halkevi Kadın Korosu ve Promete sahne aldı. Festival ekibi tarafından düzenlenen plaket töreninde bu yıl, lösemiye karşı mücadelesinde herkese umut olan Öykü Arin, çevre konularında yaptıkları çalışmalardan dolayı avukatlar Münip Ermiş, Mustafa Şahin ve Tuncay Koç'a plaket verildi. Festivale video mesajı ile katılan Öykü Arin, "Ben direndim, siz de direnin" diye seslendi. Öykü Arin adına plaketi alan annesi Eylem Şen, dayanışma mesajı verdi. Konuşmalar ardından sahne alan Antalya Halkevi Kadın Korosu izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Promete'nin müzik dinletisinin ardından Afganİstanbul gösterimi sonrası açılış gecesi sona erdi.
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|P
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|9
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