İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri Antalya'daki zirvede buluşcak

CORPORATE Stars 15-18 Nisan tarihlerinde Antalya Rixos Sungate Otel’de gerçekleşecek.4 gün sürecek CorporateStars’ın 16 Nisan Salı günü gerçekleşecek Corporate Stars Zirve 2019’da ise ses getirecek konuşmacıları ile yıldızlar geçidi yaşanacak.



DİKKAT ÇEKEN KONULAR ZENGİN İÇERİKLER



Uluslararası forum, zirve etkinlikleri alanındaki tecrübesiyle Q Event, Türkiye’nin en çok etkinlik üreten markalarını 16 Nisan’da ses getirecek bir iş zirvesinde buluşturacak. Zirve Kapsamında, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ile; ‘Huzur, Barış ve Bilime Tahsis Edilen Kıta: Antartika’ , ‘Üstel Teknoloji Üstel İnsanlık’ , ‘Deneyim Mimarisi’, ‘3.Nesil Kahve Salgını; Dönüşen Tüketici ve Tüketim Ahlakı’, ‘Adamdan İnsana’, ‘İyiliği Yansıt’, ‘Geleceğin Çalışma Hayatı’, ‘Yüksek Performansta Farkındalık’, ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi’, ‘Tasarım Oyunu’, ‘Gastro Felsefe’, ‘Sosyal Sorumluluk ile Toplumsal Farkındalık Bilinci’, ‘Kaliteli Yaşam’ ve ‘Kültürün İş Hayatına Yansıması’ başlıkları işlenecek.



Türkiye’den Antarktika’ya uzanan bir yolculuk: Yüksel Demir, Corporate Stars Zirve 2019’da



Kalite ve yaratıcılık merkezli, nitelikli bir iletişim platformu Corporate Stars Zirve 2019’da, yükselen trendler, yeni nesil pazarlama akımları, kişilerin başarı hikâyeleri, alanının duayen isimlerinden ve Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcilerinden dinlenecek. TC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar eşgüdümünde yürütülmekte olan Türkiye’nin Antarktika’da Araştırma Üssü Kurulması Projesi ile ilgiliTürkiye’nin Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması çalışma grubunun Koordinatörü, İTÜ Öğretim Üyesi Yüksel Demir’in Antartika’ya olan yolculuğunu ve bilim üssü kurulma sürecini anlatacağı Corporate Stars Zirve 2019, Meltem Acar Yücesoy’un moderatörlüğünde, birbirinden zengin içerikleriyle gerçekleşecek panel ve söyleşileri ile dikkat çekecek. Türkiye’nin önde gelen isimlerinin ağırlanacağı Zirve boyunca; Kagider Başkanı Sanem Oktar, İTÜ Öğretim Üyesi Yüksel Demir, FinReachGmbH Yönetici Ortağı Taner Akçok, Reengen CEO’su Şahin Çağlayan, LabrysConsulting Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Günal, Biletix CEO’su Kemal Erdine, MerlinEntertainment Legoland, MadameTussauds, Sea Life Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, AkademisyenProf. Dr. Emre Toros, İş ve Kültürel İnovasyon Tasarımcısı Canay Atalay, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Accenture Interactive Oyunlaştırma Yöneticisi Olcayto Cengiz, Gastro Felsefe akımının önderi Ayhan Cöner, sosyal medyada Squatgirl kullanıcı adıyla geniş kitlelere ulaşan Doris Hofer,Joint Idea Kurucu Ortağı Eda Çarmıklı ve Marcus Lehto, PwC Türkiye İnsan Yönetimi & Organizasyon Direktörü Mert Emcan ve Holistik Yaşam Uzmanı Enerji Terapisti Yeliz Rüzgar konuşmacı olarak yer alacak



Yıldız İsimlerle Sosyal Aktiviteler Zirveyi Taçlandıracak



Zirvede gerçekleşecek söyleşi ve panellerin yanı sıra düzenlenecek sosyal aktivite ve eğlenceli içerikler de büyük yankı uyandıracak.16 Nisan’da gerçekleşecek zirve oturumlarının gecesinde ünlü yönetmen, senarist, oyuncu ve donanımı ile hikâye anlatıcılığında çığır açan Ezel Akay ‘’Ateş Başı Buluşmaları’’nda Corporate Stars Zirve 2019’da yerini alacak. Müzisyen Batuhan Polat’ın dinletisi ile renk kazanacak gecede katılımcılar bahar enerjisini hissedecek. Türkiye’nin dünyaca ünlü Fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven zirve kapsamında iki gün boyunca Mobil Fotoğrafçılık Workshop çalışmasıyla Antalya kültür rotası üstünde fotoğraf çekim tekniklerini Corporate Stars Zirve 2019 katılımcılarına uygulamalı olarak anlatacak.



AHBAP oluşumunun yükselen sesi Haluk Levent, Corporate Stars Zirve 2019’da



Corporate Stars Zirve 2019 da projeleriyle öne çıkan sivil toplum kuruluşları; toplumsal farkındalık bilincinin oluşması için yürüttükleri gönüllü çalışmaları ve yola çıkış hikayelerini anlatacak. Sosyal Sorumluluk konusunda başarılı işlere imza atan, Oyuncak Kardeşliği’nden Ümit Kavak, Onaranlar Kulübü’nden Doğukan Güngör, Adım Adım eş kurucusu Renay Onur ve son yıllarda sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’ye yayılarak 7’den 70’e ihtiyaç sahibi herkesin yüreklerine dokunan AHBAP’ın kurucusu Türk Rock Müziğinin sevilen ismi Haluk Levent dikkat çeken yükseliş hikayesini Zirve katılımcılarıyla paylaşacak.

Corporate Stars Zirve 2019 Kurumsal Seyahat ve Etkinlik Sektörünü Buluşturacak

İş dünyasının lider marka ve isimlerini kurumsal seyahat ve etkinlik sektörünün paydaşları ile bir araya getirecek olan ‘’Corporate Stars Zirve 2019’’a katılanlarTürkiye’nin yıldız markaları ile buluşacak, etkinlik ve MICE alanındaki yenilikleri keşfederek, markalarını tanıtma fırsatı yakalayacaklar. Kurumsal seyahat ve etkinlik alanında hizmet veren en önemli otel, havayolu şirketleri ve sektör tedarikçileri, bu alanda yurtiçi-yurtdışı toplantı grupları,özel gezi etkinlikleri, bayii toplantıları gibi organizasyonlar noktasında en üretken markalar ‘’Corporate Stars Zirve 2019’’ ile 4 gün boyunca bir araya gelecek. Corporate Stars Zirve 2019; incelikle hazırlanmış zengin program içeriği ile konaklama, toplantı, etkinlik, moda, sanat ve teknoloji başlıklarını,trendleri, konunun önde gelen isimleriyle, farklı perspektifleriyle, mercek altına almak için buluşma merkezi olacak. Kongre, toplantı, teşvik seyahatlerine yeni bakış açıları getirecek konuşmacılar, forum, panel ve B2B görüşmeler ile doyumsuz bir iletişim deneyimini sunan, ‘’Corporate Stars Zirve 2019’’ sektörün en iyi etkinlik planlayıcılarının özenle tasarladığı sosyal geceleriyle de unutulmaz deneyimler yaşatmak için geliyor.