İş güvenliği uzmanlarına uzmanlık kolaylığı

AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Kazaz, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının 2019-2020 Güz yarıyılının eylül ayında başlayacağını açıkladı. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen gençlere kolaylıklar sağlandığını kaydeden Prof. Dr. Kazaz, iş güvenliği alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapanların, herhangi bir ek eğitim almadan 'B sınıfı' uzmanlık sınavına girmeye hak kazandığını ifade etti. Özellikle A ve B sınıfı uzman ihtiyacının hat safhada olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kazaz, "Bu durum üniversite mezunu gençler tarafından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına yönelik atılan adımların son yıllarda giderek artığını söyleyen Aynur Kazaz, yapılan düzenlemeler ile kamu ve özel sektördeki her işletmede iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi zorunlu hale getirildiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kazaz, "Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik fakültesi bölümleri mezunları ile fizik, kimya, biyoloji bölümleri mezunları ve teknik öğretmenler, bir ay süren teorik ve pratik eğitim aldıktan sonra, ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan sınava girerek iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Mesleğe yeni başlayacak olanlar ilk olarak C sınıfı uzman ehliyeti almaya hak kazanarak çalışmaya başlamaktadır. C sınıfı uzmanlar sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışabiliyorlar. C sınıfı ehliyeti ile 3 yıl çalışanlar, yine sınavda başarılı olmak şartıyla B sınıfı uzman olmaktadırlar. B sınıfı uzmanlar az tehlikeli işletmelerin yanı sıra tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde de çalışabilmektedirler. 4 yıllık B sınıfı tecrübesinden sonra, A sınıfı uzman olunmaktadır" diye konuştu. Türkiye'de son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısının arttığına da değinen Aynur Kazaz, “Türkiye genelinde yaklaşık 67 bin C sınıfı, 18 bin B sınıfı ve 18 bin A sınıfı uzman ehliyetine sahip çalışan bulunuyor" dedi. Eğitimlerin eylül ayında başlayacağını ve başvuruların 09 Ağustos'a kadar devam ettiğini belirten Kazaz, ayrıntılı bilgiye 'http://fenbilim.akdeniz.edu.tr' adresinden ulaşılabileceğini ifade etti.