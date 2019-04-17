İş dünyasından Başkan Uysal'a ziyaret

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Kızılsavaş, Cahit Şahin Meclis Divanı üyeleri Hatice Öz, Sedat Gümüş, Antalya Kadın Girişimciler Kurulu başkanları Serap Kocaoğlu'yla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. ATSO Başkanı Çetin, Başkan Uysal'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlarken, yeni döneme ilişkin başarı dileklerini iletti. Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal ise ATSO ve Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'yla önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, yenide dönemde de bu işbirliklerinin devamını temenni ettiklerini dile getirdi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çandır, Başkan Uysal'a yeni döneminde başarı dileklerini iletti.



